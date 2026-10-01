Xunta y Concello firman un convenio para acabar con años de goteras y humedad en el centro de salud

El conselleiro y el alcalde tras rubricar el acuerdo este jueves | Gonzalo Salgado

El centro de salud de Vilanova será sometido a una obra de supresión de goteras, filtraciones y humedades, un problema que sufre desde hace años y del que se han quejado a lo largo del tiempo tanto usuarios como trabajadores. La Consellería de Sanidade y el Concello de Vilanova sellaron hoy un acuerdo por el que se concreta una inversión de 304.000 euros y un proyecto que contempla la construcción de una cubierta nueva, el cambio de carpinterías exteriores y revestimientos, así como las reparaciones y pintados interiores para eliminar el rastro de la acción del agua. La financiación será a mitades: 50% para cada una de las dos administraciones.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el alcalde, Gonzalo Durán, firmaron el correspondiente convenio en la mañana de este jueves, en un acto en la Casa Consistorial en el que se explicaron también los detalles de la actuación.

El edificio, de los años 90, fue diseñado con unas cubiertas planas que dieron problemas de filtración de agua desde hace tiempo.

Ahora, se prevé la dotación de una sobrecubierta nueva, en panel sandwich y con inclinaciones para aguas; la cobertura de dos terrazas infrautilizadas, que se convertirán en galerías, así como la transformación de las bajantes en una red exterior, sacando esta conducción de pluviales del interior de la estructura.

Dos fases y en actividad

Esta actuación en el tejado se hará en una primera fase, para dar paso a la segunda, de intervención en la fachada, para el cambio de carpinterías y revestimientos externos.

En ambas, sucesivas, se mantendrá el uso del edificio. En cuanto a plazos, una pequeña parte de la obra deberá estar justificada antes de final de año, siendo el periodo máximo de ejecución de seis meses. Por ello, el regidor calcula que hacia el próximo mes de mayo podría estar ya completamente terminada la obra. El objetivo, valoró Gómez Caamaño, es “ofrecer unhas instalacións máis seguras, funcionais e sostibles, tanto para os profesionais como para os pacientes”. Una vez solucionado el “grave problema” de las filtraciones, valoró Durán, “para más adelante” quedarán otras actuaciones como la renovación de los baños, a sumar al nuevo ascensor, del año pasado.

Más aparcamiento

A mayores, el regidor avanzó que el Concello trabaja en la búsqueda de opciones para aumentar las plazas de estacionamiento junto al centro de salud, también para residentes, dada la existencia de “edificios nuevos” en la zona. Esta también mejorará el vial principal, en virtud a una obra a través de un plan provincial.

El Ayuntamiento tantea al menos dos fincas para su posible compra directa, rebajando así los plazos de una expropiación. Justamente, Durán tenía prevista hoy una reunión con uno de estos propietarios, para seguir negociando la posible operación, que será comunicada en cuanto se cierre, adelantó.

La financiación de esta compra correrá a cargo del Concello, con fondos propios. También se echará mano de los recursos municipales para pagar la mitad que le corresponde abonar al Concello en la obra presentada hoy para el propio centro de salud vilanovés.