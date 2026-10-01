El GDR aprueba más de 650.000 euros en ayudas para el sector turístico, la industria o el vinícola

La junta directiva se reunió esta semana Cedida

El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Salnés-Ulla-Umia aprobó en su última reunión de la junta directiva, presidida por el cesureño Juan Manuel Vidal Seage, la selección y las propuestas de resolución de convocatoria de ayudas 2026-2028, que cuenta con un presupuesto total de 981.910,24 euros, destinado a la financiación de 45 expedientes de iniciativas productivas, promovidas por entidades locales y de carácter privado. En el caso de estas últimas, las propuestas de resolución ascienden a casi 542.000 euros, destinados a sectores como el turismo, la industria, la viticultura o la puesta en valor del patrimonio y el tejido asociativo.

Así pues, entre los proyectos beneficiados se encuentran la creación de nuevas pensiones de hospedaje en la comarca; la adquisición de maquinaria para la ampliación y modernización de negocios, tanto en el ámbito de las bodegas como en el industrial; ayudas directas al enoturismo, por ejemplo con la modernización de salas de catas; o inversiones vinculadas al comercio en línea, entre otras actuaciones.

En cuanto a los proyectos no productivos de carácter privado, las ayudas ascendieron a un total de 113.500 euros (en total, sumando ambas tipologías, las inversiones ascendieron a unos 655.500 euros), destinadas a comunidades de mondos, fundaciones, asociaciones culturales o clubs náuticos, que desarrollarán actuaciones relacionadas con la puesta en valor del patrimonio, la adquisición de equipamiento y otras inciativas.

En todos los casos, las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva y a fondo perdido, aunque su concesión está vinculada al cumplimiento de los compromisos asumidos en sus proyectos. En este sentido, las empresas que se comprometen a la consolidación de empleo deberán mantener los puestos de trabajo establecidos en sus proyectos, mientras que aquellas iniciativas que contemplen la creación de nuevos empleos deberán cumplir igualmente con los compromisos adquiridos. El empleo y la creación de nuevas empresas constituyen dos de los elementos fundamentales en la valoración de los proyectos, aunque el GDR tiene en cuenta también otros criterios. Entre ellos figuran la contribución a la protección del medio ambiente o el impacto en el territorio.

Iniciativas locales

Asimismo, el GDR ratificó también las propuestas de ayuda correspondientes a entidades locales, que ya fueron aprobadas en el mes de julio y que ascienden a casi 240.000 euros, adjudicados entre los concellos de las comarcas de O Salnés y de Ulla-Umia. “O GDR continúa a apoiar iniciativas empresariais, sociais e de dinamización territorial que contribúan á creación e consolidación de emprego, á diversificación económica e á mellora dos servizos e oportunidades no ámbito rural”, señalaron desde la junta directiva del Grupo de Desenvolvemento.