Acuerdo para que la jornada laboral sea de 35 horas semanales en el Concello

El Concello de Ribadumia convocó este miércoles una mesa de negociación con la representación de las organizaciones sindicales CSIF, CCOO y CIG para abordar la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para el personal municipal. La reunión concluyó con un acuerdo unánime para poner en marcha esta medida, que comenzó a aplicarse desde hoy, 1 de octubre.

La convocatoria de esta mesa se produjo en el marco de la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública por la que se establecen instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado, que fija la jornada en 35 horas semanales. Aunque esta regulación no es de aplicación directa a las entidades locales, el convenio colectivo para el personal laboral y el acuerdo regulador para el personal funcionario del Ayuntamiento de Ribadumia establecen que la duración de la jornada municipal será la que, en cada momento, esté fijada para la Administración General del Estado. Partiendo de este marco, el Ayuntamiento llevó a la mesa de negociación la propuesta de implantar también las 35 horas semanales en el ámbito municipal, con el objetivo de avanzar en la mejora de las condiciones laborales de su personal y favorecer una mejor conciliación.

Con carácter general, la jornada queda establecida en un horario de 8 a 15 horas, con una margen de flexibilidad de 15 minutos tanto en la entrada como en la salida. Para el personal que desarrolla su actividad por turnos o presta servicios cuyo horario está condicionado por el funcionamiento de las instalaciones municipales, se establecerán las adaptaciones necesarias en función de las características de cada servicio.