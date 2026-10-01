A Illa acoge este sábado la representación de una obra sobre leyendas del Camiño Xacobeo

El auditorio de A Illa, instantes antes de un espectáculo | cedida

A Illa de Arousa acoge este sábado la representación de ‘Dous no camiño’, un espectáculo teatral alrededor de las leyendas jacobeas. La representación tendrá lugar el sábado 3 de octubre, a las 20 horas, en el auditorio municipal, con una propuesta para todos los públicos, con montaje dirigido por Avelino González, a partir de textos de Roi Vidal y Xurxo Barcala, y con la participación de los artistas Fran Rei e Isabel Risco como protagonistas.

La obra propone un divertido acercamiento a tres de las leyendas jacobeas más populares: la del caballero francés Roldán, la de la barca de piedra de Muxía y la traslatio del Apóstol Santiago a Compostela. En una puesta en escena sencilla y dinámica, los dos intérpretes parten del encuentro entre una peregrina y un peregrino de personalidades muy diferentes y se van transformando en los distintos personajes de las leyendas, entre ellos Roldán, las hermanas moras, el Apóstol Santiago, la Reina Lupa y los discípulos Teodoro y Atanasio. “Todo isto, desde o humor e respectando a esencia das historias e as súas raíces galegas”, valoran.

La acción está cofinanciada por la Xunta y el Xacobeo 2027, en el marco del apoyo a la programación vinculada al Camino y a la cultura gallega.