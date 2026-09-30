Los colectivos contra la represa del Umia piden una reunión a la conselleira y que se hagan públicos los informes

Representantes de las entidades críticas, en el acto de esta mañana | Gonzalo Salgado

Más de una decena de colectivos ambientales, sociales o políticos solicitan más explicaciones de la Consellería de Medio Ambiente a respecto de la polémica represa levantaba en el río Umia en Cabanelas, Ribadumia.

Se trata del Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES), Limpiarousa, Adega, la Plataforma en Defensada Ría de Arousa (PDRA), el BNG de O Salnés, la Asociación de Veciños San Vicente de Oubiña, Galicia Ambiental, Podemos Galicia, la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), la Federación Ecoloxista Galega (FEG) y SEO Pontevedra. Tras el “éxito” de la concentración social promovida a mediados de septiembre y la “falta de transparencia” sobre el asunto, incluida la respuesta de la conselleira a preguntas del BNG en el Parlamento, piden ahora nuevas acciones del departamento.

Así lo explicaron hoy en una comparecencia, en la que anunciaron que presentaron dos escritos, uno a Augas de Galicia y otra a la propia conselleira, solicitando una reunión y que se hagan públicos o puedan tener acceso a los informes que autorizaron la construcción.

A su vez, Ángeles Vázquez, a preguntas de este Diario en un acto posterior en la comarca, respondía que “non hai ningún problema en que se lles reciba e se lles explique tecnicamente” las gestiones hechas.

La Xunta cursó requerimientos a la empresa por posibles incumplimientos de lo autorizado, pero para la nacionalista Montse Prado, “se é posible coa lei na man facer esa barbaridade” en el río, “entón temos un problema como sociedade”.

Nuevas acciones

Por lo pronto, los colectivos anuncian que si en unos días no tienen ninguna respuesta a los escritos presentados, valorarán nuevas acciones. Quieren también acceso al expediente completo y a las condiciones de concesión a la empresa que capta el agua, responsable de la controvertida represa.

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