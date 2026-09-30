La Diputación prorroga el Plan Extra 2024 para asegurar siete millones en ayudas en O Salnés

Imagen de archivo de las obras en Torrado D.A.

La Diputación de Pontevedra aprobó en la última junta de gobierno una prórroga del Plan Extra 2024. Ninguno de los 59 concellos de la provincia que se beneficiaron de esta ayuda presentó la documentación justificativa final de las obras, cuyo plazo límite concluía el 31 de octubre, por lo que la administración provincial decidió ampliar dicho plazo hasta el 31 de julio de 2027.

En el caso de O Salnés, la inversión en obras a través de este plan asciende a cerca de siete millones de euros. Unos 1,1 millones de fondos provinciales que se le concedieron a Vilagarcía para ampliar la piscina de Fontecarmoa. Un proyecto que sumó otro millón más (son tres los que cuesta en total) de otro plan provincial, el PON2030. A Meaño la Diputación le aportó 700.000 euros para la mejora de la movilidad peatonal desde Ponte Dena hasta la costa. En Sanxenxo se aportaron 900.000 euros para financiar la rehabilitación del edificio multiusos de Portonovo y en Ribadumia fueron 700.000 euros del Plan Extra para ampliar los servicios del campo de fútbol y del pabellón, así como para humanizar el espacio anexo.

En Vilanova está en marcha un proyecto con una aportación de 900.000 euros de la Diputación para el centro de talasoterapia de O Terrón, mientras que en Cambados se inyectaron 990.000 euros para financiar la totalidad de la reforma del Pazo de Torrado y sus jardines. En O Grove se llevó a cabo la humanización del entorno de Sineiro con 717.500, mientras que en A Illa se aportaron 500.000 euros para la humanización de las calles Marqués de Bradomín, Naval y Alcalde Manuel de Graña. Por su parte, Meis consiguió humanizar la Rúa Igrexa desde la Praza de España a la EP-9402 gracias a 483.000 euros de fondos provinciales.

Razones por los retrasos

Desde la Diputación señalan que estas inversiones están sujeras a “certas dificultades administrativas” por su envergadura, como por la dilación en la obtención de las licencias y de los permisos necesarios, que está provocando ciertos retrasos en el desarrollo de las obras. “A experiencia dos últimos anos evidencia o notable incremento na complexidade da xestión destes expedientes, que depende tanto do acerto das entidades interesadas en presentar a documentación coma da axilidade dos entes encargados á hora de emitir as autorizacións sectoriais”, apuntan desde la Diputación, que señalan también retrasos en las obras por los efectos del tren de borrascas del pasado invierno. Situación que alegó, por ejemplo, el Concello de Valga, que solicitó oficialmente una prórroga del plazo para acometer las obras.

Asimismo, algunos concellos han tenido que reformular y modificar sus proyectos técnicos, entre ellos los de O Grove, Vilanova y Cambados. En el caso de la villa del albariño, no obstante, el alcalde, Samuel Lago, apunta a que las obras de Pazo Torrado “avanzan a bo ritmo” y que se espera que estén concluidas antes de que finalice este mes de octubre.

La actuación contempla una renovación total de la carpintería exterior y de las tarimas —muy afectadas por las plagas de termitas que acecharon al inmueble—, la mejora de la envolvente térmica, la renovación y aislamiento de la cubierta, la revisión estructural de los elementos de sustento, la dotación de instalaciones que permitan su funcionamiento como espacio museístico y una renovación completa de la iluminación.