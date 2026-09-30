El Concello de Ribadumia inicia la negociación de su I Plan de Igualdad

Vista de la fachada de la Casa Consistorial

El Ayuntamiento de Ribadumia celebró esta mañana la primera reunión de la Mesa de Negociación del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres para el personal del propio Concello, un paso que marca el inicio formal de un proceso con el que el gobierno municipal quiere “reforzar o seu compromiso coa igualdade tamén dentro da propia Administración”, valoraron.

En la reunión participaron las organizaciones sindicales convocadas, con representación de CSIF, CCOO y CIG, dando comienzo así a un proceso de diálogo y negociación que permitirá analizar la realidad actual del personal municipal y definir, posteriormente, medidas concretas de mejora, explican.

Esta primera fase estará centrada en la elaboración de un diagnóstico de la situación, para lo cual se analizarán cuestiones como la estructura y organización municipal, la composición de la plantilla, los procesos de acceso y selección, la promoción y carrera profesional, la formación, la conciliación y corresponsabilidad, las retribuciones, así como la prevención del acoso sexual y por razón de sexo y las medidas relacionadas con la violencia de género.

Análisis

El documento de partida contempla también el análisis de la información desglosada por sexo y de las condiciones laborales, con el objetivo de identificar posibles desigualdades y contar con una fotografía real de la situación del Concello. Se estudiarán los procesos selectivos, la formación, los permisos y medidas de conciliación y la realidad retributiva del personal.

El diagnóstico abordará también la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, las medidas de protección de los derechos de las empleadas públicas que sean víctimas de violencia de género y la comunicación interna desde una perspectiva de igualdad.