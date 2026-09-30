Concesión a treinta años para la tubería de Vilanova a Cambados

La conselleira de Medio Ambiente, los dos alcalde, otras autoridades y técnicos, esta mañana, frente la pasarela de Rego do Alcalde, por donde irá la canalización | Gonzalo Salgado

El principal escollo para tender la nueva tubería de saneamiento litoral entre Vilanova y Cambados ya no existe. La ocupación de dominio público marítimo terrestre para pasar esta conducción había sido denegada por Costas del Estado y el proyecto estuvo en un cajón más de un lustro, mientras seguían sucediéndose los vertidos al mar por alivios de la deteriorada canalización actual. Ahora, la Xunta de Galicia, que el año pasado asumió las competencias en gestión litoral que antes descansaban en el Estado, autoriza por fin esa concesión para la ocupación de dominio público marítimo terrestre. Y lo hace por un periodo de treinta años.

Así lo anunció hoy en una visita a Rego do Alcalde la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, junto a los regidores de ambos municipios, el vilanovés Gonzalo Durán y su homólogo cambadés, Samuel Lago.

El cómo pagar la obra

Con la ocupación garantizada, la obra mira por fin hacia su fase de ejecución, pero todavía quedan cuestiones administrativas, y políticas, que digerir.

El proyecto existía desde hace seis años, al igual que el compromiso inversor de la Xunta. Pero, desde entonces, la exponencial subida de precios ha obligado a modificar el proyecto, fundamentalmente para adaptarlo a los nuevos costes.

Es así cómo se ha pasado de un presupuesto inicial de algo menos de dos millones de euros a otro de más de cinco, el actual. Y es aquí donde parece que pueden aparecer ahora las mayores dificultades.

El compromiso de la Xunta sigue siendo el de asumir el 80% del coste de la obra, pero queda por ver cómo se paga el otro 20%, un millón de euros, que deberá repartirse del alguna forma entre los dos ayuntamientos.

Por lo pronto, ambos alcaldes revelaban en sus declaraciones parte de sus cartas. El socialista cambadés recordaba que el proyecto de colector llevará muchas menos aguas de Cambados que de Vilanova. Y que la ocupación en su término municipal se restringe a únicamente dos pequeñas parcelas, con cuyos propietarios la entidad local ya ha establecido contacto para las necesarias cesiones. Por todo ello, Samuel Lago indicó que “habrá que ver que porcentaxe” del coste le corresponde “a cada concello”.

Con todo, desde la Xunta recuerdan que la ocupación de dominio público supone 508,23 metros cuadrados en Vilanova y 792,40 en el término municipal de Cambados.

El popular vilanovés, por su parte, tampoco quiere que su Ayuntamiento pague el grueso del millón de sus arcas locales. Gonzalo Durán dejó entrever en hasta dos ocasiones que lo lógico para él es que “si la Mancomunidade paga la tubería hacia O Grove, pague también la nuestra”. Así, el esfuerzo inversor se repartiría entre los nueve ayuntamientos, teniendo en cuenta además que la eliminación de vertidos en As Patiñas es una cuestión ambiental de la que se beneficiarán todos los municipios costeros de la comarca saliniense.

Cesiones y convenio

Aunque el dinero se convierte en la cuestión ahora más urgente a resolver, otra clave son los terrenos. La conselleira indicó que ahora le corresponde a los dos ayuntamientos hacer las gestiones pertinentes para poner a disposición el suelo necesario.

También será preceptivo la firma de un convenio entre las partes, aunque esto supone únicamente un paso administrativo que, a priori, no debería traer más dificultades.

Ángeles Vázquez sí puso en valor el trabajo de su departamento: “Aquela demora” y “aquela pelexa de seis anos”, “resolvémola en seis meses” una vez las competencias fueron autonómicas.

La pasarela y la futura obra

El desbloqueo de obras en el litoral de Rego do Alcalde también permitió ejecutar la ya completada pasarela peatonal. Esta ahora determina el paso de la futura tubería, que se adaptará para ubicarse bajo esta estructura, salvando de este modo uno de los puntos geográficos más complejos, desde el punto de vista técnico y administrativo.

La obra prevista incluye la renovación del colector litoral que canaliza las aguas fecales desde Vilanova de Arousa hacia la estación depuradora de aguas residuales de Tragove, en Cambados, “reducindo de maneira moi significativa o volume e o número de verteduras á Ría”. Además, también se acometerá la mejora de las estaciones de bombeo y la construcción de un nuevo tanque de tormentas.