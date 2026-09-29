Vista Real recibe a estudiantes de Medicina para complementar su formación académica

Durán saludó hoy al grupo de alumnos | Gonzalo Salgado

El pazo de Vista Real de Vilanova de Arousa recibió al primer grupo de 40 estudiantes de Medicina llegados de diferentes puntos de España que estos días participan en esta localidad saliniense en un programa de formación en diferentes ámbitos de la salud.

A lo largo de esta semana, cerca de 140 estudiantes pasarán por Vista Real para ampliar sus conocimientos en cuestiones como la salud reproductiva, los desastres humanitarios, la salud pública y la educación médica, además de participar en talleres prácticos de ecografía, electrocardiogramas y otras habilidades clínicas.

“Oportunidad”

La iniciativa está impulsada por la Federación Española de Asociaciones de Estudiantes de Medicina para la Cooperación Internacional (IFMSA-Spain), y, tal y como explicaron hoy desde el Ayuntamiento vilanovés “supone una oportunidad para complementar la formación académica de los futuros profesionales de la medicina”.

El grupo recibió hoy, además, la visita del propio alcalde, Gonzalo Durán, que saludó a los participantes y los animó a seguir completando su formación en el campo de la salud, un ámbito del que es buen conocedor, al ser el regidor médico de profesión.