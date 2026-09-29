La obra en el Camino Francés se marca como meta el verano de 2027

Estado actual de los trabajos en el punto | cedida

El Concello de Vilanova de Arousa confía en que la obra para completar y mejorar el conocido como Camino Francés pueda estar lista antes del próximo verano, abriendo la conexión en ambos extremos con las carreteras que le darán servicio. Los trabajos en Baión “avanzan a buen ritmo”, con una inversión de 620.570 euros aportados íntegramente por la Xunta de Galicia.

“Las actuaciones se encuentran bastante avanzadas” en la zona de Pontearnelas, detallaron desde el Ayuntamiento, “progresando en la ejecución de la salida del vial hacia la red autonómica con la que enlaza en la glorieta”.

El desarrollo de la actuación fue visitado estos días por el propio alcalde, Gonzalo Durán, que destacó la importancia de completar una conexión que se considera necesaria para mejorar las comunicaciones dentro de la propia parroquia.

Declaró que “es una mejora que teníamos muchas ganas de hacer, y tengo que decir que estoy muy contento a nivel personal”, “puesto que desde su etapa de médico en la parroquia esperaba que se hiciera realidad debido a la necesidad que suponía para la vecindad del entorno”, añadieron posteriormente desde el Concello.

En este sentido, añadió que siempre estuvo muy comprometido con mejorar la conexión entre los dos núcleos de la parroquia y que “Baión estuviese unido con Pontearnelas por una carretera en condiciones. Es una satisfacción personal poder sacar esta obra adelante y estoy encantado de ver cómo avanza”.

El proyecto

Desde la entidad local también recordaron hoy la naturaleza del proyecto. Para la conexión entre las carreteras autonómicas PO-531 (Baión) y PO-301 (Pontearnelas) se proponen dos tramos de unión compuestos cada uno de ellos por dos carriles de tres metros de ancho, sin arcenes y adaptando la red de drenaje y canalizaciones a la nueva configuración.

La conexión en Baión con la PO-531 se hará con una semiglorieta con carril central de espera. En el extremo contrario, en la PO-301 en Pontearnelas, el nuevo eje se conectará a la glorieta ya existente en el cruce de las carreteras PO-301 y PO-300 con la carretera provincial EP-9511. Esta glorieta pasará de la morfología circular actual a una oval.

Estas nuevas infraestructuras permitirán desarrollar la conexión del llamado Camino Francés, con las carreteras autonómicas completando el recorrido entre estos dos núcleos de la parroquia, resumieron.