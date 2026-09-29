El III Encontro Literario hablará de patrimonio con más de media docena de autores en Ribadumia

El alcalde, David Castro, y la directora territorial de Cultura, Isabel Couselo, presidieron el acto de hoy | gonzalo salgado | Gonzalo Salgado

Ribadumia acogerá el sábado 3 de octubre la tercera edición de su Encontro Literario, que traerá diferentes firmas vinculadas a la novela, el periodismo y la divulgación cultural. María Oruña, Alberto Mancebo, Alba Tomé, Iria Collazo, Miguel A. Cajigal ‘El Barroquista’, Lucía Aldao y Samuel Merino integran el cartel de este evento, que estará conducido por la periodista Susana Pedreira.

La presente edición del Encontro estará centrado en el patrimonio y se desarrollará enter las 12 y las 20 horas, en el auditorio municipal. La cita contarça también con la participación de A Casa das Formigas, Librería Barrantes, Viento Norte Editorial y Musa Libraría-Papelería, que pondrán a disposición del público ejemplares de las obras de los autores participantes, además de otras propuestas de lectura.

Así lo detallaron hoy desde el Concello, en el día en que se presentó la actividad, a través de un acto en el mismo auditorio que fue presido por el alcalde, David Castro, y que contó con la directora territorial de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta, María Isabel Couselo.

Las charlas

Tal y como indicaron desde el gobierno local, la primera parte del encuentro estará dedicada a la relación entre literatura e patrimonio.

Así a las doce del emdiodía, Miguel A. Cajigal ‘El Barroquista’ ofrecerá una charla titulada ‘Literatura e patrimonio: outra historia sempre é posible’. Una hora más tarde, Alba Tomé e Iria Collazo conducirán la sesión bautizada como ‘Escritoras do noso territorio’.

La actividad continuará por la tarde tras una pausa en la que están previsto un aperitivo y una visita guiada al yacimiento de Monte do Castro. Finalizado este descanso, a las 17 horas, Alberto Mancebo abordará ‘O poder da cultura rural e das tradicións’. A las seis de la tarde se seguirá con ‘Os nomes íntimos’, un encuentro de Lucía Aldao y Samuel Merino que combinará poesía escénica, humor y música, en diálogo con los asistentes. Como cierre, a las 19 horas, María Oruña presentará su nueva novela, ‘La cámara de las maravillas’.

Desde el Concello valoraron que esta tercera edición del encuentro supone consolidar la “aposta por unha programación cultural estable e de calidade, incorporando nesta ocasión o patrimonio como fío condutor e creando un espazo de encontro arredor da literatura, o territorio e a cultura”.

Desde la administración local animaron hoy a todos los vecinos y, en general, “ás persoas afeccionadas á lectura e a todo o público interesado na cultura a achegarse ao auditorio municipal o 3 de outubro e vivir de preto esta cita coa literatura e o patrimonio”.