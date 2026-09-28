La campaña de vacunación frente a la gripe comienza en el área de O Salnés para 1.600 residentes

Inicio de la campaña Cedida

La campaña de vacunación contra la gripe comienza en el área de Pontevedra y O Salnés para un total de 1.600 personas mayores usuarias de residencias de la tercera edad. A una de ellas, 'Eiriña', en la ciudad de Lérez, se desplazaron los conselleiros de Sanidade y Política Social, Antonio Gómez Caamaño y Fabiola García, para dar por inaugurado un periodo en el que se espera, en toda Galicia, llegar a las 926.000 personas de más de 60 años.

"A ambición é chegar ao cen por cen, obxectivo que nunca conseguimos, pero sempre é o que desexamos nestas campañaas", explicó José Flores, gerente del área, que destacó la importancia de lograr la inmunidad en las residencias.

La campaña se llevará a cabo hasta el 31 de diciembre, de forma progresiva en los distintos grupos de edad y colectivos. A partir de los 60 años, se incorpora la vacuna reforzada, es decir, contra el covid. El siguiente tramo será el de las personas inmovilizadas e inmunodeprimidas y el de los menores, desde los seis meses a los once años de edad. En este sentido, continuarán con el proyecto piloto en colegios, del que formarán parte nueve, aunque la infancia también podrá vacunarse en los centros de salud, al igual que el resto de la población.

A partir del 19 de octubre, la vacunación se extiende a las personas de 70 o más años, así como a los profesionales sanitarios. Desde el 2 de noviembre, será el turno de las mujeres embarazadas. Con el inicio de la vacunación en las residencias, también se aprovechó para vacunar a las personas trabajadoras que así lo deseen. Desde el 30 de noviembre, será para la población en general.

Un buen seguimiento

Silvia Amoedo, directora de Enfermería de Atención Primaria del área sanitaria y coordinadora de la vacunación explicó que el seguimiento en Pontevedra y O Salnés es "moi bo" y superior a la media estatal. "Os que mellor responden son os que están en centros", explica. Sin embargo, la incidencia de la vacunación disminuye entre la gente joven y de mediana edad, a la que hace un llamamiento a la solidaridad para "protexer aos demais".

Flores, por su parte, destacó que no se nota un adelantamiento de la incidencia de la gripe, sino que siempre aumentan los casos cuando se retoma la actividad tras las vacaciones y, especialmente, con la vuelta a las aulas. "Tivemos algún incremento de casos covid que pode ser puntual e que non ten que ver xa coa estación", explicó el gerente del área, que incidió en que "estamos nunha situación basal".

El domingo comenzará la campaña de vacunación en los centros de salud. El sistema de llamamiento será mediante sms. "Os que teñan dúbidas poden preguntar á súa enfermeira ou no centro de saúde", explicó Amoedo, que incidió en que también habrá huecos de autocita par aquel al que corresponda por edad. En el caso de los menores que conviven con pacientes de riesgo, se puede adelantar la vacunación.

Hasta el día de hoy, hay ya 382 trabajadores sociosanitarias que solicitaron vacunarse. En el área de Pontevedra- O Salnés hay más de 97.000 mayores de 60 años que podrán ponerse la dosis contra la gripe y alrededor de 60.000 con más de 70 que también podrán inocularse la del covid.