Un septiembre más, que podría ser el último: sin normativa para vender tinto de Barrantes
Las redes sociales y las plataformas de anuncios se atiborran de avisos para vender esta variedad de uva que, un año más, continúa sin estar incluida en el registro oficial de variedades
Se venden uvas tintas de Barrantes”. Decenas de anuncios corrieron durante todo este mes por redes sociales, por plataformas como Mil Anuncios o mismo por el boca a boca en la comarca de O Salnés, y es que, como cada año, los viticultores tratan de “repartir” la uva tinta que se cultiva y que, por el momento, no cuenta con una normativa propia para su venta y comercialización.
Así, tras distribuir la uva de variedad Albariño a las cooperativas y bodegas, la tinta continúa repartiéndose única y exclusivamente para consumo propio. “Hay gente que las utiliza para Furanchos, para elaborar licor café o para hacer cartones y venderlos a familiares y amigos si no vende la uva”, explica una productora de Lantaño, y aclara que, en su caso, ella vende el kilo “a 70 céntimos, muy barata”. Precisamente, la venta de este vino de Barrantes en cartones a un precio de dos euros el litro se ha popularizado muchos en los últimos años, pero aquí es donde reside una buena parte de toda esta polémica, y es que la Folla Redonda - variedad de uva con la que se elabora el popular tinto de Barrantes - no está incluida en el registro oficial de variedades, por lo que estos vinos no se pueden etiquetar.
“No podemos vender a los bares, esto está prohibido”, explican los productores, quienes tienen claro que la regulación debe llegar ya para poner fin a una traba con la que llevan cargando desde hace años.
¿Última vendimia sin registro?
Quizás, si todo sigue su curso y nada se tuerce, este podría ser el último año que la uva del tinto de Barrantes se vende solo para consumo propio y de estas formas ya que la última previsión de la Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía (Evega) de Leiro señaló el 2027 como el año en el que podría llegar esta esperada regularización.
“Hay gente que las utiliza para Furanchos, para elaborar licor café o para hacer cartones y venderlos”
La Xunta confirmó en su día que había completado el trámite de solicitud formal para la inscripción de la llamada Folla Redonda como variedad vitivinícola comercial, y que había entregado el material requerido para que, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, iniciase los ensayos necesarios para autorizar el registro.
Entre tanto, un septiembre más la costumbre de venta continúa siendo la habitual, pero a falta de unos días para cerrar el mes, poco producto queda disponible. “Nos queda uva tinta colgada en las parras que no se vendimió porque este año no vinieron a buscarla”, cuentan desde una finca en Sisán, Ribadumia. Por su parte, otros vendieron toda la cosecha ya a principios de septiembre, al iniciarse este año la vendimia en pleno mes de agosto y agilizar los tiempos.