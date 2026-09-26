Un septiembre más, que podría ser el último: sin normativa para vender tinto de Barrantes

Imagen de la vendimia en O Salnés, en 2025 Gonzalo Salgado

Se venden uvas tintas de Barrantes”. Decenas de anuncios corrieron durante todo este mes por redes sociales, por plataformas como Mil Anuncios o mismo por el boca a boca en la comarca de O Salnés, y es que, como cada año, los viticultores tratan de “repartir” la uva tinta que se cultiva y que, por el momento, no cuenta con una normativa propia para su venta y comercialización.

Así, tras distribuir la uva de variedad Albariño a las cooperativas y bodegas, la tinta continúa repartiéndose única y exclusivamente para consumo propio. “Hay gente que las utiliza para Furanchos, para elaborar licor café o para hacer cartones y venderlos a familiares y amigos si no vende la uva”, explica una productora de Lantaño, y aclara que, en su caso, ella vende el kilo “a 70 céntimos, muy barata”. Precisamente, la venta de este vino de Barrantes en cartones a un precio de dos euros el litro se ha popularizado muchos en los últimos años, pero aquí es donde reside una buena parte de toda esta polémica, y es que la Folla Redonda - variedad de uva con la que se elabora el popular tinto de Barrantes - no está incluida en el registro oficial de variedades, por lo que estos vinos no se pueden etiquetar.

“No podemos vender a los bares, esto está prohibido”, explican los productores, quienes tienen claro que la regulación debe llegar ya para poner fin a una traba con la que llevan cargando desde hace años.

¿Última vendimia sin registro?

Quizás, si todo sigue su curso y nada se tuerce, este podría ser el último año que la uva del tinto de Barrantes se vende solo para consumo propio y de estas formas ya que la última previsión de la Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía (Evega) de Leiro señaló el 2027 como el año en el que podría llegar esta esperada regularización.

“Hay gente que las utiliza para Furanchos, para elaborar licor café o para hacer cartones y venderlos”

La Xunta confirmó en su día que había completado el trámite de solicitud formal para la inscripción de la llamada Folla Redonda como variedad vitivinícola comercial, y que había entregado el material requerido para que, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, iniciase los ensayos necesarios para autorizar el registro.

Entre tanto, un septiembre más la costumbre de venta continúa siendo la habitual, pero a falta de unos días para cerrar el mes, poco producto queda disponible. “Nos queda uva tinta colgada en las parras que no se vendimió porque este año no vinieron a buscarla”, cuentan desde una finca en Sisán, Ribadumia. Por su parte, otros vendieron toda la cosecha ya a principios de septiembre, al iniciarse este año la vendimia en pleno mes de agosto y agilizar los tiempos.