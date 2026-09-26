El portal Casa 47 con pisos de alquiler asequible no tiene ofertas en O Salnés

Pisos en alquiler en O Salnés Mónica Ferreirós

El portal de Casa 47, lanzado por la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo dependiente del Gobierno de España a principios de este mes y, que tiene como objetivo mostrar de una forma clara todas las viviendas públicas de alquiler asequibles gestionadas por esta entidad, no dispone de ninguna oferta en la comarca de O Salnés. Así, de las 800 viviendas disponibles en las diferentes localidades de España, ninguna de ellas se encuentra en alguno de los nueve municipios salinienses.

El resultado cambia si se modifican los criterios de búsqueda y en la ubicación se señala Barbanza. En ese momento aparecen un total de 31 resultados, 22 de ellos correspondientes al concello de Ribeira y, los nueve restantes, al de Boiro.

En el caso de la capital de la comarca los precios de los pisos que se ofertan en este portal varían de los 701 euros a los 474. El primero de ellos, el que tiene el mayor precio, se trata de una vivienda que cuenta con más de 120 metros cuadrados, dispone de tres habitaciones y dos baños. Además, incluye plaza de garaje y trastero. Entre los requisitos que hay para acceder a este alquiler público y, por tanto, las condiciones de aplicación al mismo son que los ingresos anuales de la unidad de convivencia sean entre los 28.040 euros y los 56.080 euros y, además, que las personas que quieran acceder a vivir sean dos o más.

Entre las características de la vivienda que tiene la renta más baja destaca que la superficie útil es de 63 metros cuadrados, cuenta con dos dormitorios y un baño. Al igual que el anterior, tiene incluida una plaza de garaje y un trastero. Las condiciones que ponen a las personas que quieran solicitar este alquiler social son que los ingresos anuales de la unidad familiar sean entre los 18.960 euros y los 37.920 y que el número de personas que quieran convertir este piso en un hogar sea entre una a cuatro.

Pisos en alquiler en O Salnés Mónica Ferreirós

La oferta de Boiro es menor y el precio del alquiler también es mucho más reducido. Así, el que presenta la renta más alta alcanza los 432 euros (menor cuantía que el valor más bajo de Ribeira) y el que cuesta menos se ofrece por 378 euros al mes. El primero se trata de una vivienda de 58 metros cuadrados, dos habitaciones, un baño y trastero. Para acceder, los ingresos de la unidad familiar deben variar entre los 16.800 euros y los 30.240 euros y el número de personas que pueden acceder son de una a cuatro.

La segunda opción es un hogar de 92 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, plaza de garaje y trastero. Entre las condiciones que piden destaca que los ingresos anuales deben oscilar entre los 17.280 euros y los 34.560 euros y el tamaño del hogar debe de ser de dos o más personas.

Oferta en Galicia

A estas 31 viviendas que están disponibles a través del portal de Casa 47 en la comarca de Barbanza, la oferta en Galicia se completa hasta llegar a los 96 pisos. Estos hogares se encontrarían tanto en la provincia de A Coruña como en la de Lugo.

Así se encuentran un total de 58 en concellos cercanos al municipio coruñés tales como Abegondo, Betanzos, Cambre, Arteixo o Ares. Los precios del alquiler de estos inmuebles varía entre los 611 y los 350 euros al mes. En este baremo, se encuentra, por ejemplo una vivienda que cuenta con más de setenta metros cuadrados, dos habitaciones y dos baños en la localidad de Ares y que se ofrece por 400 euros al mes. Para acceder a ella se piden unos ingresos de la unidad de convivencia de 16.800 euros a 32.000 y el tamaño del hogar debe de ser entre una y cuatro personas.

En Lugo –ciudad– hay hasta siete pisos disponibles en condición de alquiler público. En este caso el más caro asciende a 705 euros al mes y, el más barato, se ofrece por una renta de 419 euros. El primer ejemplo es una vivienda de 162 metros cuadrados que dispone de cuatro habitaciones, tres baños, plaza de garaje incluida y también trastero. Este hogar está destinado para, al menos, tres personas.

Las características principales del segundo son una superficie de 79 metros cuadrados, dos habitaciones, un baño, garaje y trastero. En este caso puede aplicar una única persona o una familia de hasta cuatro miembros.

Parque público de vivienda

El portal Casa 47 se presentó como “la puerta de entrada digital al parque público de vivienda asequible”.

Los requisitos generales para poder acceder a un piso ofertado en esta página son: tener nacionalidad española o residencia legal y ser mayor de edad o menor emancipado (en ambos casos por lo menos una de las personas de la unidad).

Además es indispensable no tener una vivienda en propiedad salvo excepciones como que la propiedad sea inhabitable, que su uso haya sido adjudicado al ex cónyuge por sentencia o que presente falta de accesibilidad y la persona presenta discapacidad de movilidad reducida.

Entre las condiciones que se ofrecen una vez que la persona accede a la vivienda es un contrato de catorce años de duración con opción de prórrogas de siete hasta alcanzar los 75.

El objetivo del Ministerio es nutrir el portal de opciones de forma periódica y está anunciado que el portal Casa 47 incluirá “muy pronto” 1.500 viviendas nuevas “repartidas por todo el territorio nacional”.