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Diario de Arousa

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Meaño

El BNG propone extender las actividades municipales a todas las parroquias

D. A.
26/09/2026 08:00
La edil nacionalista Rosana Domínguez, durante un acto
La edil nacionalista Rosana Domínguez, durante un acto
| cedida
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El BNG de Meaño propone que las actividades municipales se realicen en todas las parroquias, como una forma, además, de “dar uso ás casas de cultura baleiras”. Refieren en un comunicado que ya en Pleno lamentaron que no haya actividades del Ayuntamiento en Cobas y Padrenda, “polo que as súas casas de cultura están pechadas todo o ano”.

“As actividades de memoria e ximnasia  destinadas a persoas maiores de 60 anos realízanse en Meaño e Dena e as actividades de ioga e pilates destinadas a persoas de todas as idades realízanse en Xil, Dena, Simes e Lores”, señalan.

Sin embargo, desde el Bloque consideran “fundamental” que “todos os veciños e veciñas teñan acceso a actividades preto das súas casas, ás que poder ir incluso camiñando”. “Desta maneira facilítase o acceso ás persoas que teñen dificultades de transporte ao mesmo tempo que se crean espazos de encontro entre a veciñanza que contribúen a facer parroquia”.

Facturas

Además, pidieron al gobierno local que “cumpra coa Lei de Contratos”, “logo de comprobar que a totalidade de facturas intervidas pola secretaria-interventora ascende a decenas de miles de euros”, añaden.

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