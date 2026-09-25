Vilanova recibe en Madrid el diploma de Fiesta de Interese Turístico Nacional para el Mejillón y Berberecho

El alcalde durante el acto para recoger el distintivo | cedida

El Concello de Vilanova recibió hoy por parte del Ministerio de Industria y Turismo el diploma que declara a la Fiesta del Mejillón y el Berberecho de Interés Turístico Nacional en una ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid, con entregas de los distintivos a las nuevas fiestas así reconocidas.

En el acto de entrega del diploma estuvo presente el alcalde, Gonzalo Durán, el encargado de recibir el distintivo de manos de Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo. El resto de la delegación vilanovesa la completaron Nuria Morgade, concejala de Urbanismo y segunda teniente de alcalde, así como Áurea Bermúdez, concejala de Educación.

Durante el acto de entrega de diplomas, Jordi Hereu destacó el valor de la autenticidad del ámbito local como una de las expresiones más genuinas de una sociedad. Según explicó, ello surge de la relación directa entre las personas y de la identidad propia de cada territorio constituyendo una “riqueza única” que nace de la expresión de los pueblos.

El ministro también puso en valor el carácter insustituible de ese entorno local, al que considera un indicador de la calidad social del país. En este sentido, afirmó que “lo local no se compra ni se vende, y nadie puede sustituirlo” defendiendo que esta identidad es fundamental para hacer que un destino sea “único, reconocible” y capaz de ofrecer una experiencia propia.

Gonzalo Durán, en declaraciones posteriores al acto, destacó que la obtención de este distintivo es un “honor, un orgullo que demuestra el buen hacer de nuestra administración local respecto del turismo”. Además quiere que sea “un punto y seguido” para alcanzar el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional y también lo ve como un reconocimiento para “seguir consolidando Vilanova como a capital del Mejillón”, explicó.

Por otra parte, Nuria Morgade destacó la magnitud “de un proyecto ya consolidado en el que se lleva trabajando más de 30 años” y puso en valor el esfuerzo administativo de muchas personas del Ayuntamiento que trabajaron en los trámites para obtener este sello.. “Es un verdadero honor y un placer recoger este diploma junto con otros 15 municipios (11 recibieron la distinción de Interés Turístico Nacional y 6 Internacional) donde pudimos comprobar la riqueza turística que tiene nuestro país” a parte de “poder constatar la consideración tan positiva que tiene el resto de España por nuestra gastronomía así como por el valor que muestran hacia nuestras costumbres y tradiciones”.

Áurea Bermúdez consideró además que el sello “premia el esfuerzo y el trabajo de muchas personas de Vilanova que llevan desde los años 90 trabajando en esta fiesta”.

“Hito histórico”

La Fiesta del Mejillón y el Berberecho de Vilanova alcanza así un “hito histórico” tras más de tres décadas de trayectoria desde su creación en 1994. El reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional se consolidó oficialmente con la firma de la resolución de la Secretaría de Estado de Turismo el 27 de mayo de 2026 y con su posterior anuncio el 25 de junio. Este distintivo, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 3 de agosto, marcó un “antes y un después” para el municipio, que celebró del 6 al 9 de ese mismo mes su trigésimo segunda edición estrenando por todo el alto esta nueva distinción nacional.