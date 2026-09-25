Meus Viños apuesta de nuevo por lo local con cuatro días de programa

La presentación fue hoy en la Casa do Escudeiro | cedida

El Concello de Meis presentó hoy la VII edición de las Jornadas de Autopromoción Vitivinícola de Meis, Meus Viños, que volverán a desarrollarse a lo largo de cuatro días. Este año se apuesta por vecinos de la localidad para los showcookings y otras actividades en cartel. La alcaldesa, Marta Giráldez, también adelantó el nombre del que será pregonero: Carlos Carrión, presidente de Paco&Lola.

La programación arrancará el jueves 15 con una mesa redonda destinada a profesionales del sector, ‘Pasado, presente futuro da D. O. Rías Baixas’. Será en la Casa de Escudeiro, a las 18 horas.

Habrá dos talleres de cocina con maridaje de vinos, así como un concurso de cata amateur

El viernes 16 tendrá lugar la inauguración oficial de la feria propiamente dicha, a las 20:30 horas, seguida de la lectura del pregón. A las 22 horas habrá música en directo con ‘Cool Beans’ y DJ André Melón.

Ya el sábado, habrá showcooking con el chef Pablo López, con maridaje a cargo de la bodega Viña Almirante. Será en Escudeiro, con capacidad para 50 personas e inscripción previa por 12 euros. La apertura de las casetas será a mediodía y habrá música con ‘Os Druídas’. A las siete de la tarde habrá otros showcooking con Alex Laíño y el sumiller Alberto Abal. Las condiciones de acceso a Escudeiro serán las mismas que para la experiencia de la mañana. La múisica desde las 22 horas llegará con ‘Los Coleguitas de Venezuela’ y el DJ André Melón.

Concurso de cata amateur

Finalmente, el domingo 18 a mediodía habrá un concurso de cata amateur con el sumiller J. Luis Aragunde. Será también en Escudeiro, con inscripción previa y 50 plazas, pero a ocho euros.

La música será con ‘Leite con Jalletas’ y el cierre definitivo de las casetas, a las 15 horas.

Marta Giráldez quiso agradecer su papel a “todas estas adegas” participantes, “este ano 15, imos a aumentar unha máis con respecto ao ano pasado”. Se trata de “Adegas do Rexurdir, Adegas Escudero, Martín Códax, Casal Camiño, Paco & Lola, Viña Almirante, Castro de Condes, Mar de Frades, Pazo Cilleiro, Infindo, Terra de Asorei, Pazo Señoráns, Laureatus, De Granite Post e a nova deste ano, Terra de Compostela”, detalló.