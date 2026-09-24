La Escuela de Música celebra sus 20 años con más de 200 alumnos y nuevas enseñanzas

Durán y Nogueira presentaron hoy los detalles del curso | cedida

La Escuela de Música de Vilanova inicia un curso en el que incorpora las enseñanzas de gaita, percusión tradicional y pandereta además de mantener abierta la matrícula de todas las especialidades. Lo hace en el curso en que celebra su XX aniversario, superando los 200 alumnos y más de 14 docentes.

Con motivo de estas dos décadas de actividad, el Ayuntamiento de Vilanova y la dirección de la Escuela diseñan una programación especial con la intención de llevar la música al centro de la villa. El alcalde, Gonzalo Durán, destacó la importancia de alcanzar esta efeméride después de dos décadas en las que “pasaron generaciones y generaciones de alumnos”.

El director de la Escuela Municipal de Música, Suso Nogueira, explicó que el objetivo es el de “continuar mejorando y apostando por la cultura local de Vilanova”. Destacó que la finalidad del centro desde su creación fue “ofrecer a la juventud una vía de formación musical”, un objetivo que considera alcanzado “con creces”. “Comenzamos con 35 alumnos y hoy tenemos más de 200 y 14 docentes además de seguir luchando por conseguir nuevas metas”, explicó.

La Escuela Municipal mantiene además una importante especialización en el ámbito de la música actual, con el rock y pop, y forma parte de la red de escuelas ‘Rock School’, una materia que ya está en trámites en el Parlamento de Galicia para promover el reconocimiento de esta titulación como referencia en el ámbito de la formación musical moderna en Galicia. La Escuela de Música de Vilanova es actualmente el único centro de la comarca acreditado en esta modalidad

Está previsto que se organice alguna jornada de puertas abiertas para que las personas interesadas puedan conocer actividades y clases. La oferta del centro está abierta a personas de todas las edades a partir de los tres años.

A mayores, durante la presentación del nuevo curso también se puso sobre la mesa el potencial de las actividades musicales como herramienta para favorecer la mejora ante determinadas dificultades cognitivas asociadas al envejecimiento. En este sentido, el Ayuntamiento valora la puesta en marcha de futuras iniciativas musicales dirigidas a las personas mayores, en colaboración con la Escuela, con el objetivo de aprovechar las posibilidades que ofrece la música más allá de la formación instrumental.