Barrantes celebrará o final da vendima coa súa festa tradicional e prepara tamén o XX Festival de Habaneras
O Concello de Ribadumia presentou hoxe, no salón de Plenos municipal, o XX Festival de Habaneras e a XXI Festa da Vendima, dúas citas organizadas pola Asociación de Veciños San Andrés de Barrantes que se celebrarán nas vindeiras semanas. No acto participou Vanesa Jorge, tenente de alcalde do Concello de Ribadumia, xunto con representantes da directiva da asociación.
O primeiro en celebrarse será o XX Festival de Habaneras, que terá lugar este domingo, 27 de setembro, a partir das 19 horas. A cita terá un carácter especial ao celebrarse in memoriam de todos os socios da Asociación de Veciños San Andrés de Barrantes falecidos. O programa contará coas actuacións da Coral Polifónica da Confraría de Pescadores San Martiño do Grove, a Coral Polifónica Máximo Patiño de Vilaxoán e o grupo Añoranza.
Xa o 12 de outubro terá lugar a XVI Festa da Vendima, que se desenvolverá no Centro Social de Barrantes.
A xornada comezará ás 10 horas cunha alborada a cargo dos grupos de gaitas Volandeira de Cambados e Con de Xido de Castrelo. Á unha da tarde celebrarase unha misa cantada e, ás 14:30 horas, terá lugar o tradicional xantar de confraternidade, amenizado con música a cargo do Dúo Prisma.
O menú
O menú estará composto por polbo, carne ao caldeiro, viños tinto e albariño, sobremesa, café e licores. A doazón é de 40 euros para socios e 45 euros para non socios.
As persoas interesadas en asistir deberán retirar as invitacións antes do 5 de outubro na Mercería de Marisé ou a través do teléfono 633 790 121.
Durante o acto de presentación, onte na Casa Consistorial, a tenente de alcalde puxo en valor a implicación da Asociación de Veciños San Andrés de Barrantes na vida popular do municipio e agradeceu o seu traballo para manter e organizar ano tras ano diferentes actividades para a veciñanza.
Tamén trasladou o agradecemento ás empresas e persoas patrocinadoras que colaboran na organización destas citas e contribúen a facer posible a súa celebración.
“Estas dúas celebracións forman parte da programación anual da Asociación de Veciños San Andrés de Barrantes, que mantén así dúas citas xa consolidadas no calendario festivo da parroquia”, valoraron dende o propio Concello de Ribadumia, agradecendo a implicación deste colectivo veciñal da parroquia de Barrantes.