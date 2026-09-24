A Cofradía-Taberna Cultural de Vilanova será sede de conciertos de ‘Programación Kármica’

La presentación del ciclo musical, este jueves | Gonzalo Salgado

La Xunta de Galicia apoya el ciclo musical ‘Programación Kármica’, que desarrollará hasta marzo de 2027 un total de siete citas en cinco salas gallegas con un cartel integrado por once artistas y bandas.

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, participó hoy en la presentación de esta iniciativa, promovida por Cape Producións, en la Cofradía-Taberna Cultural de Vilanova de Arousa, espacio cultural que será también uno de los escenarios donde se desarrollará esta programación.

En su intervención, el representante de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude incidió en la importancia de favorecer una programación musical estable a lo largo de todo el año, “contribuyendo a la circulación de los proyectos artísticos y reforzando el papel de las salas privadas y de las empresas promotoras dentro del tejido profesional de la música en vivo”.

De este modo, ‘Kármica’ recorrerá en los próximos meses diferentes puntos de Galicia con una cartelera en la que figuran también Camellos, Cora Yako, Javier Lago, Santi Araújo, Montedapena, Nuntia, Portosanto, Hermanos Visi, Estrogenuinas, Agoraphobia y Eladio y los Seres Queridos. Así, las actuaciones tendrán lugar, además de en el local ourensano de la presentación, en la Sala Guión, en Pontedeume; en La Conservera, en Viveiro; en la Pousada da Galiza Imaxinaria, en Boiro y en La Fábrica de Chocolate, en Vigo.

El ciclo llegará precisamente a la sala que acogió hoy su presentación, A Cofradía de Vilanova de Arousa, el 27 de noviembre, con las actuaciones de Montedapena y Nuntia.