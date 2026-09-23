Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

Vilanova instalará carpas sobre biorresiduos con regalos y entrega de llaves de los contenedores

D. A.
23/09/2026 19:49
Tarjeta para el uso de los depósitos marrones en la comarca
Tarjeta para el uso de los depósitos marrones en la comarca
| Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Concello de Vilanova instalará dos carpas de concienciación para impulsar la recogida separada de los biorresiduos y el uso del contenedor marrón. La iniciativa tendrá lugar los viernes 25 de septiembre y 2 de octubre delante de la Casa Consistorial y permitirá a los vecinos informarse sobre el funcionamiento de la campaña y acceder a las llaves de los colectores marrones.

Durante estas jornadas, las personas interesadas podrán acercarse a este punto para conocer de primera mano el funcionamiento de la campaña, resolver sus dudas, recibir información sobre esta herramienta, así como formalizar las su participación en la propuesta.

Además, las 200 primeras personas inscritas recibirán un lote compuesto por un cubo  individual para la separación de los residuos orgánicos, un paquete de bolsas compostables y una guía formativa para facilitar la correcta separación de los biorresiduos en el hogar. Las carpas servirán igualmente para realizar la entrega de las llaves necesarias para acceder a los colectores marrones instalados en el municipio.

El objetivo de esta iniciativa es avanzar en la separación de los desperdicios orgánicos en origen e incrementar la calidad del servicio de la recogida separada de basura.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620