Vilanova instalará carpas sobre biorresiduos con regalos y entrega de llaves de los contenedores

Tarjeta para el uso de los depósitos marrones en la comarca | Mónica Ferreirós

El Concello de Vilanova instalará dos carpas de concienciación para impulsar la recogida separada de los biorresiduos y el uso del contenedor marrón. La iniciativa tendrá lugar los viernes 25 de septiembre y 2 de octubre delante de la Casa Consistorial y permitirá a los vecinos informarse sobre el funcionamiento de la campaña y acceder a las llaves de los colectores marrones.

Durante estas jornadas, las personas interesadas podrán acercarse a este punto para conocer de primera mano el funcionamiento de la campaña, resolver sus dudas, recibir información sobre esta herramienta, así como formalizar las su participación en la propuesta.

Además, las 200 primeras personas inscritas recibirán un lote compuesto por un cubo individual para la separación de los residuos orgánicos, un paquete de bolsas compostables y una guía formativa para facilitar la correcta separación de los biorresiduos en el hogar. Las carpas servirán igualmente para realizar la entrega de las llaves necesarias para acceder a los colectores marrones instalados en el municipio.

El objetivo de esta iniciativa es avanzar en la separación de los desperdicios orgánicos en origen e incrementar la calidad del servicio de la recogida separada de basura.