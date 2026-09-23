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Ribaduma

Vázquez defiende la actuación de la Xunta en la represa al exigir a la empresa que corrija la estructura

La pregunta de la nacionalista Montse Prado tensó el debate y la conselleira la acusó de “demagoxia”

Beni Yáñez
23/09/2026 22:30
Una peregrina camina por encima de la polémica estructura en medio del río Umia, en Ribadumia
Una peregrina camina por encima de la polémica estructura en medio del río Umia, en Ribadumia
| Gonzalo Salgado
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Augas de Galicia notificó a la empresa responsable de la represa del río Umia en Cabanelas un requerimiento para que corrija las deficiencias que los técnicos autonómicos detectaron en la estructura. Esta no se ajustaría a las condiciones autorizadas y contempladas en los informes emitidos por diversos organismos de la Xunta.

Así lo resaltó hoy la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante el debate parlamentario en O Hórreo, a preguntas sobre esta represa por parte de la diputada nacionalista Montse Prado. Vázquez defendió así el proceder de la Xunta y acusó a la parlamentaria del BNG de utilizar la “demagoxia” y de incluso elevar en exceso el tono.

La titular de Medio Ambiente señaló que la situación en Cabanelas se está tramitando dentro de todos los cauces procedimentales y legales. Así, indicó que la empresa solicitó autorización y que esta fue emitida, pero condicionada a unos informes ambientales.

Tras la polémica suscitada por las dimensiones y características de la represa, técnicos de Aguas de Galicia visitaron la instalación para inspeccionarla y detectaron posibles incumplimientos a lo autorizado. Vázquez confirmó en sede parlamentaria que “non se cumpría integramente” y “fíxoselle unha notificación á empresa”.

El requerimiento

De esta forma, según añadió la responsable del área, se insta a la empresa a “corrixir as filtracións que se producen a través do corgo da represa, de maneira que a infraestrutura funcione conforme á solución técnica autorizada e o caudal circule sobre eles nas condicións previstas no proxecto”.

Prado, por su parte, pidió a Vázquez que elimine la represa de la “empresa Gestauga, encargada de levar auga á illa da Toxa”. También le solicitó que “sexa valente e veña ao Salnés a ver o atentado ambiental que supón” y a “reunirse cos colectivos que o denuncian”.

El BNG denuncia que la actuación “empedrou literalmente o Umia, de banda a banda”, con “máis de vinte metros de largo, feita a base de terra e pedra, e bloquea por completo o curso natural das augas”. “Interrompe o caudal ecolóxico mínimo, empoza a auga e favorece a proliferación de cianobacterias tóxicas, impide a subida das especies remontantes e abre a porta á expansión de especies invasoras”. “Ademais, hai risco de inundacións río arriba, sobre todo en Oubiña, e río abaixo, onde xa houbo que prohibir o baño, o banco marisqueiro de O Sarrido está ameazado polo aumento da salinidade”, lamentan además en un comunicado posteriror al debate.

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