La Xunta apuesta por el mejillón ecológico en la Ría como forma de respeto ambiental y alimento de calidad

La conselleira do Mar participó hoy en una visita con salida del puerto de Vilanova de Arousa | cedida

El Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) organizó hoy una visita a bateas de producción ecológica en la Ría de Arousa, con motivo de la celebración de un nuevo Pleno ordinario del consejo en Vilanova. La jornada coincidió además con el Día de la Agricultura Ecológica de la Unión Europea, que se conmemora cada 23 de septiembre, y sirvió para dar visibilidad a la presencia de la producción ecológica en el ámbito marino y poner en valor un sector que combina la obtención de alimentos de calidad diferenciada con el respeto de por medio y la biodiversidad de las rías gallegas.

El recorrido se realizó a bordo de un catamarán, que salió desde la Estación Marítima Mar de Santiago, en el puerto de Vilanova. En la visita participaron la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el presidente del Craega, Francisco López Valladares; el secretario del consejo, Javier García Lozano, y otros miembros del pleno de la entidad.

Durante la travesía se acercaron a cuatro bateas certificadas por el Craega, situadas en el entorno de los faros de Cabalo y de O Seixo, donde pudieron observar sobre el terreno el cultivo y la extracción diferenciada del mejillón ecológico. La visita permitió también observar trabajos de buceo profesional para la recogida de algas directamente del fondo marino.

Peso destacado

La acuicultura ecológica mantiene un peso destacado dentro de la producción certificada por el Craega. Actualmente, Galicia cuenta con 147 operadores vinculados a la cría ecológica en el ámbito acuícola y otros 13 dedicados a la recogida de vegetales marinos, actividades que suman más de 12,1 millones de euros de volumen económico certificado.

Durante la visita, Marta Villaverde destacó la “sostenibilidad y el valor diferencial” de la acuicultura ecológica gallega, así como su capacidad para reforzar la competitividad de los productos del mar gallegos en los mercados que demandan alimentos certificados y obtenidos bajo criterios ambientales exigentes.

La conselleira do Mar incidió también en la colaboración que la Xunta de Galicia mantiene con el Craega para apoyar el control, la promoción y la comercialización de los productos del mar ecológicos.

Cooperación

Desde 2015, esta cooperación se materializó a través de distintos convenios que suman más de 180.000 euros. De esta forma, y para este ejercicio 2026, ambas entidades cuentan con un acuerdo dotado con 25.000 euros destinado a apoyar las tareas de asesoramiento técnico, supervisión y dinamización de la acuicultura ecológica.

Al final del recorrido por la Ría se celebró el Pleno ordinario del Craega, en el que se abordaron diferentes asuntos relacionados con la actividad del consejo y con la evolución de la producción ecológica certificada en Galicia.