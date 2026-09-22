Un convenio de 1,3 millones permitirá a Vilanova renovar las calles del centro con plataforma única

López y Durán ante la iglesia parroquial y la capilla de San Mauro, en el acto de esta mañana | Gonzalo Salgado

Vilanova de Arousa renovará las calles del núcleo urbano, en el entorno de la capilla de San Mauro, a través de una inversión provincial de 1,3 millones de euros. El presidente de la Diputación, Luis López, y el alcalde, Gonzalo Durán, firmaron hoy el acuerdo que permite articular esta inversión, que se canaliza a través de dos programas provinciales: el Plan Extra y el +Provincia.

Se actuará en las calles Valle Inclán, Agustín Jambrina, San Mauro y Laxe, renovando por completo estos espacios, con un nuevo firme, dando paso a la plataforma única de prioridad peatonal, y soterrando nuevas canalizaciones de servicios. Además, se hará posible renovar la totalidad de la red de aguas en la zona, tanto de abastecimiento como de fecales y pluviales, con separativa, en un entorno donde las conducciones son muy antiguas, de uralita. No se eliminarán plazas de aparcamiento, comprometió Durán, y también se instalará nuevo mobiliario urbano.

Así lo explicaron las autoridades durante el acto de firma, que se celebró en el entorno de la capilla y de la iglesia parroquial de Vilanova.

Financiación íntegra

López subrayó que “asinamos unha achega de 1,3 millóns de euros para financiar o 100% da humanización do centro de Vilanova que vai marcar un antes e un despois”. El presidente provincial alabó la capacidad del gobierno local para conseguir sacar adelante proyectos sin que el Ayuntamiento tenga que aportar fondos propios. “Son iniciativas dignas de admiración e só se lle poden ocorrer a alguén ambicioso como o alcalde Gonzalo Durán, capaz de facer pasar proxectos do papel á realidade”.

También destacó las importantes actuaciones que se harán en el subsuelo: “A verdadeira revolución vén por debaixo do solo”.

“Es una zona que se ha deteriorado con el tiempo”, valoró el regidor, por lo que ante “su mal estado, era necesario renovarla”. “Se hará en una sola fase”, anunciando, en cualquier caso, que la intención es comenzar ahora con las calles que se encuentran en peor estado para, posteriormente, ir completando la renovación de todo el centro urbano en futuras acciones.

Destacó y alabó los planes provinciales de inversión, recordando que un primer Plan Extra ya permitió financiar parte de las obras en marcha en la piscina de O Terrón.

En Vilanova, el organismo provincial lleva movilizados en este mandato un total de 5,2 millones de euros a través de los distintos planes de cooperación, destacó López por su parte.

“Nótase que o alcalde Gonzalo Durán e o deputado Javier Tourís me coñecen ben, porque eu son máis de percorrer a provincia que de quedar no despacho. Digo percorrer en sentido literal, porque o domingo aínda estabamos aquí percorrendo o litoral de Vilanova no marco da primeira proba dun circuíto que estamos a realizar por toda a provincia, o Entre Pontes Trail & Running. Hoxe seguimos percorrendo a provincia, cambia a vestimenta e a localización, pero sempre co mesmo sentido: colaborar cos concellos para transformar espazos públicos”, concluyó el dirigente pontevedrés.