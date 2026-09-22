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Vilanova

San Miguel das Uvas en Rúa Nova tendrá comida, concurso de vendimia y actuaciones

B. Y. O Salnés
22/09/2026 17:22
Un momento de una edición anterior en la zona
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| Mónica Ferreirós
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El Concello de Vilanova de Arousa y la Asociación Cultural San Miguel da Rúa Nova presentaron hoy la que será ya III edición de la Festa da Vendimia de San Miguel das Uvas, el 27 y 29 de este mes. El día grande será el primero, domingo, con competición popular de vendimia y de pisada de uva, a las doce del mediodía.

En este se preparan hasta tres premios, el primero en metálico, con 100 euros; el segundo, integrado por un lote de vino y conservas y el tercero con una botella de vino ‘Rúa Nova’.

A las 14 horas se celebrará el Xantar Popular, amenizado con la actuación del Dúo Los Dinámicos, todo en el entorno del Pazo de Rúa Nova. Desde el Concello señalan que esta jornada se podrá disfrutar de “un menú amplo e veriado para compartir, desfrutar e celebrar a vendima en boa compañía por so 35 euros, 15 euros para os nenos”.

Ya el martes 29 habrá pasacalles con Os Cruceiros, de Tremoedo. Posteriormente se oficiará una misa solemne cantada, en la Praza de San Miguel de la misma Rúa Nova.

Animan además a la participación: “Anímate, trae á familia e amigos e a desfrutar”, concluyeron tras la presentación de la fiesta.

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