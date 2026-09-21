Vilanova explora poder abrir la piscina al final de la fase II

Estado actual de las obras en marcha, en una imagen tomada este lunes Aitana Vidal

El Concello de Vilanova explora la forma de poder abrir la piscina de O Terrón en cuanto se termine la segunda fase de obras que ahora se ejecuta en este lugar. Una vez se termine la actual, todavía quedará una tercera y alguna más para completar la totalidad del complejo termal previsto, pero el alcalde, Gonzalo Durán, avanzaba este lunes que la idea es que esta fase dos en marcha permita ya disponer de las piscinas y del edificio que la alberga, de forma que se pueda abrir a la actividad y asistencia del público en general.

También hay una fecha clave, que es el final de este 2026. La actuación de esta segunda fase deberá quedar completamente terminada antes de que expire el año, ya que es necesario justificar el final de esta actuación en dicho margen para cumplir con uno de los requisitos de la ayuda que llegó con fondos europeos para esta ejecución.

Por eso, el regidor tiene claro que “sí o sí”, la obra deberá quedar lista antes de final de año, y, si para eso, para el estricto cumplimiento del plazo previsto en los pliegos, fuese necesario que la constructora tenga que trabajar en fines de semana, se haría de ese modo.

Durán afirmó en este sentido que “los fondos tienen como previsión que esté terminado para Navidades”. Así tendrá que ser “aunque trabajen los sábados”.

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Apertura

El alcalde manifiesta que “tan pronto como podamos abrir una fase, la abriremos”. Por eso, en el final de esta fase segunda estudiarán “si se puede abrir y empezar lo antes posible para que sea funcional”.

Sobre la ejecución en marcha, recordó que la primera parte de las actuaciones, ya completada, supuso la construcción de los vasos de las piscinas.

Arrancada la segunda fase en verano, arrancó la construcción del edificio que las cubrirá. “Comenzaron con la cimentación, estuvieron abajo, es algo que lleva tiempo”. “Dentro de poco habrá ya divisiones”.

A pesar de que centrarse ahora en poder abrir cuanto antes estas partes en construcción es el objetivo inmediato, completar el cien por cien del recinto llevará su tiempo. “Quedan varias fases. Para el resto están rediseñando parte del talaso, todo lo que se vio en Alemania” hace años, cuando una visita institucional del Concello vilanovés hizo nacer aquella ambiciosa idea de centro de talasoterapia que, después de muchas dificultades, este año consiguió no solo su esperada puesta en marcha, sino una importante financiación y obras de alcance.

La misma empresa, Construcciones Orega SL, se hizo con los contratos correspondientes a las dos grandes primeras fases del talaso. La primera, la construcción del vaso y, la segunda, el edificio que la cubrirá, además de los vestuarios, zona de enfermería, vaso infantil para chapoteo, recepción, almacén y otros espacios.

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Financiación y proyecto

La millonaria financiación llega a través de los fondos europeos EDIL conseguidos a través de Mar de Santiago, así como desde la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra.

Se prevé actuar y acondicionar como “área deportiva” en un ámbito de 35.822 metros cuadrados, cerca de las cuatro hectáreas de terreno que posee el Ayuntamiento tras sucesivas compras de terreno, a lo largo de los años, completando el espacio con una intensa acción de reforestación y aparcamiento.

En lo tocante al edificio, se construirán también cubiertas impermeabilizadas, en 370 metros cuadrados; así como la ejecución y revestimiento de los dos vasos. Se procederá igualmente al aislamiento térmico de suelos y fachada, así como a la habilitación de las instalaciones deportivas en tres plantas.

En el sótano, de 462,16 metros cuadrados, se ubicará toda la técnica y maquinaria necesaria. Se apostará por las bombas de calor. En el bajo, de 1.652,22 metros cuadrados, se albergará la recepción, vestuarios, aseos, la piscina principal, el vaso para chapoteo y diversas salas multiusos. Finalmente, en la primera planta, de 613,50 metros cuadrados, se dejará en estas fases “diáfana”, para los futuros usos.

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También será necesario acometer la instalación de redes de servicios, captación, abastecimiento y saneamiento, así como el suministro de mobiliario y material de trabajo.

Todo se completará con una regeneración del entorno para seguir apostando por convertir O Terrón en el “pulmón verde” de la localidad, con la conservación de los árboles existentes, plantación de más especies autóctonas y compatibilizar eso con amplia zona de aparcamiento.