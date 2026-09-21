La OPP-20 de A Illa consolida sus talleres de cocina saludable para divulgar sus productos pesqueros

Una de las experiencias desarrolladas durante esta campaña | cedida

La Organización de Productores Pesqueros OPP20 – Marisco de A Illa cerró con una “muy buena acogida” una nueva edición de los Talleres de Cocina Saludable para adultos, celebrados los días 15, 16 y 17 de septiembre en el Chiringo Coco Bao. La iniciativa forma parte de la línea de trabajo que la organización desarrolla para promover el consumo de los productos de la OPP20, fomentar hábitos alimentarios saludables y aumentar el conocimiento de los recursos marinos locales, especialmente de aquellas especies que son menos habituales en la cocina diaria o de las que existe un menor conocimiento.

Un total de 37 personas participaron en las tres jornadas, con 11 asistentes en la primera sesión y 13 en cada una de las dos siguientes. Durante aproximadamente cuatro horas por experiencia, las personas participantes pudieron conocer los productos seleccionados, aprender nuevas formas de prepararlos y participar en la elaboración y degustación de las diferentes propuestas. En esta edición, el reló, el wakame y el codium fueron los principales protagonistas. Entre las recetas preparadas durante los talleres estuvieron el gazpacho de wakame y osmundea, los relojes aderezados con ajo blanco y los crujientes de arroz con ali-oli de aguacate y codium.

“A través dunha proposta eminentemente práctica, os talleres permiten achegar á poboación produtos como as algas comestibles ou determinados mariscos que, a pesar do seu valor gastronómico, non sempre forman parte da cociña cotiá. A aprendizaxe sobre”, valoran desde la organización de productores que promovió además la cita.