Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

La OPP-20 de A Illa consolida sus talleres de cocina saludable para divulgar sus productos pesqueros

Cerca de cuarenta personas participaron en tres jornadas de unas cuatro horas cada una

D. A.
21/09/2026 17:41
Una de las experiencias desarrolladas durante esta campaña
Una de las experiencias desarrolladas durante esta campaña
| cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Organización de Productores Pesqueros OPP20 – Marisco de A Illa cerró con una “muy buena acogida” una nueva edición de los Talleres de Cocina Saludable para adultos, celebrados los días 15, 16 y 17 de septiembre en el Chiringo Coco Bao. La iniciativa forma parte de la línea de trabajo que la organización desarrolla para promover el consumo de los productos de la OPP20, fomentar hábitos alimentarios saludables y aumentar el conocimiento de los recursos marinos locales, especialmente de aquellas especies que son menos habituales en la cocina diaria o de las que existe un menor conocimiento.

Un total de 37 personas participaron en las tres jornadas, con 11 asistentes en la primera sesión y 13 en cada una de las dos siguientes. Durante aproximadamente cuatro horas por experiencia, las personas participantes pudieron conocer los productos seleccionados, aprender nuevas formas de prepararlos y participar en la elaboración y degustación de las diferentes propuestas. En esta edición, el reló, el wakame y el codium fueron los principales protagonistas. Entre las recetas preparadas durante los talleres estuvieron el gazpacho de wakame y osmundea, los relojes aderezados con ajo blanco y los crujientes de arroz con ali-oli de aguacate y codium.

“A través dunha proposta eminentemente práctica, os talleres permiten achegar á poboación produtos como as algas comestibles ou determinados mariscos que, a pesar do seu valor gastronómico, non sempre forman parte da cociña cotiá. A aprendizaxe sobre”, valoran desde la organización de productores que promovió además la cita.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620