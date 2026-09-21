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Ribadumia

Barrantes celebrará el domingo la XX edición de su popular Festival de Habaneras

D. A.
21/09/2026 17:56
Un momentod de la edición anterior
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La Asociación de Vecinos San Andrés de Barrantes anuncia para este próximo domingo, día 27 de septiembre, la que será vigésima edición de su Festival de Habaneras, un evento de gran tradición en la localidad ribadumiense.

Será en el centro social de Barrantes, a partir de las siete de la tarde, con un total de tres formaciones participantes. De este modo, se subirán al escenario la Coral Polifónica de la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove, la Coral Polifónica Máximo Patiño de Vilaxoán y, como grupo invitado, la formación Añoranza, de la misma localidad ribadumiense.

Desde la organización señalan que el evento musical se hace además en memoria “de todos os socios finados da asociación”, a fin de tener un recuerdo para ellos.

Colabora en la iniciativa el Concello de Ribadumia y ambas entidades animan a todos los vecinos y visitantes a acercarse al centro social y disfrutar de una jornada en la que también colabora el programa Culturea, de la Diputación.

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