Lucas Meda y Mari Camiña, precandidatos de Podemos en Vilagarcía y Sanxenxo

Lucas Meda, a la izquierda, de Podemos Vilagarcía Cedida

Podemos activó en toda España sus procesos internos de primarias para las elecciones municiaples y en Arousa hay procesos abiertos en Vilagarcía y en Sanxenxo. Ambos cuentan ya con precandidatos, siendo Lucas Meda en el caso de la capital saliniense y Mari Camiña en el otro municipio.

Una vez elegidos los referentes internos en cada localidad, se abrirá el debate para estudiar posibles alianzas con otros espacios. En Sanxenxo, Esquerda Unida no cuenta con grupo municipal ni actividad conocida, pero sí en Vilagarcía, donde una de las incógnitas a despejar será si habrá la confluencia que no fue capaz de armarse en citas anteriores.

En cuanto al resto de partidos en Vilagarcía, el panorama está totalmente despejado en el PSOE, donde ya se anunció- pocas dudas había- que el alcalde Alberto Varela volverá a encabezar una lista en la que hay muchas posibilidades de que repitan muchos miembros. La incógnita se encuentra en el BNG, que por el momento no se ha pronunciado sobre si continuarán el cabeza de lista, Xabier Rodríguez. En el PP, será Ana Granja la candidata aunque está por ver si habrá cambios en el resto de puestos. Las opciones de derechas podrían volver a dividirse con la presencia de Vox, sin implantación en Galicia y que en los dos intentos anteriores en Vilagarcía no logró sacar escaño.