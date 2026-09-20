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El Gobierno reparte medio millón a los concellos de la provincia para luchar contra la violencia machista

Cambados, Sanxenxo, Catoira y Ribadumia están entre los municipios que ejecutaron todos los fondos otorgados en 2024

A. Louro
20/09/2026 21:26
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El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, destacó la partida de 537.167 euros destinada a los 61 concellos de la provincia para realizar actuaciones municipales en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Xénero. De ellos, 16 administraciones no tendrán detracciones en este 2026 tras haber ejecutado íntegramente los fondos recibidos en 2024 para luchar contra la lacra de la violencia machista. Cambados, Sanxenxo, Ribadumia y Catoira están entre estos 16 municipios “cun inmellorable grao de execución”, según celebró Losada.

Los fondos del Pacto de Estado, en particular, permiten reforzar las medidas y los recursos de prevención, detección, atención y protección integral frente a las violencias contra las mujeres, incluida la violencia sexual. Cada ayuntamiento debe vincular las actuaciones desarrolladas a los ejes y medidas del Pacto de Estado y justificar posteriormente su ejecución. Los programas actuales deberán desarrollarse entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027

“O compromiso dos concellos é fundamental, porque son os concellos os que, con estes cartos transferidos polo Goberno de España os que despregan boa parte das políticas activas contra o machismo”, subrayó el subdelegado.

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