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Diario de Arousa

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O Salnés

Cincocentos corredores estrean ‘Entre Pontes’ cun percorrido de A Illa ata Vilanova

D. A.
20/09/2026 19:22
O presidente da Deputación, Luis López, participou tamén nesta primeira xornada
O presidente da Deputación, Luis López, participou tamén nesta primeira xornada
| cedida
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Un percorrido de dez quilómetros entre A Illa e Vilanova estreou este domingo pola mañá o circuíto de carreiras ‘Entre Pontes Trail & Running’ que promove a Deputación por distintos puntos da provincia. Nesta primera proba do ciclo de eventos participou tamén o presidente da Deputación, Luis López.

O mandatario provincial tomou a saída, xunto con outros cincocentos corredores, na Illa para cruzar á carreira a ponte que a une con Vilanova, onde estaba instalada a liña de meta. Ao remate da proba, Luis López participou coa vicepresidenta Luisa Sánchez e o deputado Javier Tourís no acto de entrega de premios. O acto motivou o peche dun carril de circulación da ponte.

‘Entre Pontes Trail & Running’ é un novo circuíto deportivo promovido pola Deputación, formado por seis xornadas de balde, contres carreiras 10k e tres trails de 14 quilómetros, acompañadas de actividades paralelas como andainas, carreiras infantís e unha zona de food trucks. A seguinte proba será o 12 de outubro cun trail en Vigo, o 25 de outubro cunha 10k en Gondomar, o 1 de novembro cun trail en Cerdedo Cotobade, o 22 de novembro cunha 10k en Pontevedra e rematará o 29 de novembro en Moaña cunha proba de trail.

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