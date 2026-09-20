Cincocentos corredores estrean ‘Entre Pontes’ cun percorrido de A Illa ata Vilanova
Un percorrido de dez quilómetros entre A Illa e Vilanova estreou este domingo pola mañá o circuíto de carreiras ‘Entre Pontes Trail & Running’ que promove a Deputación por distintos puntos da provincia. Nesta primera proba do ciclo de eventos participou tamén o presidente da Deputación, Luis López.
O mandatario provincial tomou a saída, xunto con outros cincocentos corredores, na Illa para cruzar á carreira a ponte que a une con Vilanova, onde estaba instalada a liña de meta. Ao remate da proba, Luis López participou coa vicepresidenta Luisa Sánchez e o deputado Javier Tourís no acto de entrega de premios. O acto motivou o peche dun carril de circulación da ponte.
‘Entre Pontes Trail & Running’ é un novo circuíto deportivo promovido pola Deputación, formado por seis xornadas de balde, contres carreiras 10k e tres trails de 14 quilómetros, acompañadas de actividades paralelas como andainas, carreiras infantís e unha zona de food trucks. A seguinte proba será o 12 de outubro cun trail en Vigo, o 25 de outubro cunha 10k en Gondomar, o 1 de novembro cun trail en Cerdedo Cotobade, o 22 de novembro cunha 10k en Pontevedra e rematará o 29 de novembro en Moaña cunha proba de trail.