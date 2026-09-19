El PP de A Illa denuncia el mal estado de conservación de los centros escolares

Uno de los vallados que señalan como mal mantenidos | cedida

El Partido Popular de A Illa de Arousa hizo pública una crítica este fin de semana al estado de conservación de los recintos educativos con motivo del inicio del curso académico, culpando al gobierno bipartito local de lo que consideran una dejadez en estas labores de mantenimiento.

Así, los conservadores lamentan este estado de algunos elementos de los recintos, indicando que “o coidado dos colexios non ten cores políticas”. “As imaxes aí están, para quen as queira ver con ollos obxectivos”.

Hablan de “vallas totalmente oxidadas e sen pintar”, “elementos de madeira perigosos”, “herba alta” y maleza en los recintos, así como “marquesinas deterioradas e rotas”.

La financiación

Además, opinan que el Ayuntamiento sí podría disponer de recursos económicos suficientes para acometer trabajos que permitan ejecutar estas mejoras en las infraestructuras educativas.

“Por qué non hai diñeiro para o mantemento básico dos colexios?”. “Se o Concello leva recadados millóns de euros coas cámaras de tráfico e cunha forte subida dos impostos”, consideran a respecto de la controvertida recaudación por multas de tráfico a consecuencia de la implantación de la zona residencial con control de acceso por lectores automáticos de placas de matrícula.

En clave preelectoral, aseguran que “as cousas pódense facer doutra maneira. Se o pobo quere, estes mantementos serán moito mellores”, acentuando así la crítica hacia el gobierno bipartito actual.

Competencia municipal

Desde el PP también salieron al paso de algunas críticas que apuntaban a que los recintos educativos competen a la Consellería de Educación, de la Xunta de Galicia, gobernada por el propio Partido Popular. Sin embargo, los conservadores indican que “o artigo 25.2 da Lei de Bases de Réxime Local (LBRL) e a Lei Orgánica de Educación (LOE) din textualmente que: ‘A conservación, mantemento e vixilancia dos colexios de Infantil e Primaria corresponde ao municipio’ ”.