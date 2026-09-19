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Diario de Arousa

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A Illa

El alcalde de A Illa y su pareja se dan el “sí quiero”

D. A.
19/09/2026 19:29
Luis Arosa y Miriam Vázquez, a la salida de la iglesia parroquial, este mediodía
Luis Arosa y Miriam Vázquez, a la salida de la iglesia parroquial, este mediodía
| Aitana Vidal
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La iglesia parroquial de San Julián en A Illa de Arousa acogió este sábado a mediodía la boda del alcalde de la localidad, el socialista Luis Arosa, y su pareja, otra joven vecina del municipio, Miriam Vázquez. Fue una ceremonia oficiada por el sacerdote David Álvarez.

Además de los familiares y amigos de la pareja, asistieron a la salida del enlace los fotógrafos de la prensa local, para inmortalizar el feliz evento. Los recién casados hicieron posteriormente los acostumbrados posados para el álbum en la zona de Area da Secada.

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