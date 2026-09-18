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Pontevedra

Organizan un ‘Curso de especialización no cultivo do castiñeiro’ de sesenta horas

D. A.
18/09/2026 19:12
Castañas, en una imagen de archivo
Castañas, en una imagen de archivo
| cedida
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El Centro de Formación e Experimentación Agroforestal (Cfea) de Lourizán (Agacal, dependiente de la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia) organiza en Pontevedra la celebración de un ‘Curso de especialización no cultivo do castiñeiro - 2026’.

Será del 19 de septiembre al 12 de diciembre, en las instalaciones del centro de Pontevedra, con una duración de sesenta horas y con un enfoque eminentemente práctico en el que colaborará también la Asociación Galega das Castañas e dos Soutos.

A lo largo de las jornadas formativas, se abordarán temas fundamentales para el sector, tales como técnicas de injerto y poda con herramienta propia, manejo de suelos, control de enfermedades, demostración de maquinaria, investigación en viveros y la comercialización de la castaña. Desde nuestra asociación participaremos activamente en varias sesiones, acercando la visión y experiencia directa de los productores gallegos.

Los horarios serán los sábados de 10 a 14 y de 15 a 19 horas. Las personas interesadas pueden telefonear al número 986 805 088, escribir un correo electrónico a cfea.lourizán@edu.xunta.gal o bien tramitar directamente la inscripción en  la dirección web https://foagro.xunta.gal/.

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