La Guardia Civil investigan a cuatro personas por un robo en la casa rectoral de Ribadumia

El caso fue resuelto policialmente por el instituto armado con base en Cambados | Gonzalo Salgado

Agentes del equipo EBIO de la Guardia Civil de Cambados procedieron a la investigación de cuatro varones, con edades comprendidas entre los 38 y 52 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas en la casa rectoral de la parroquia de Santa Baia, ubicada en la localidad de Ribadumia. Según confirman desde el instituto armado, uno de los hombres ahora en situación de investigado es vecino de Vilagarcía de Arousa y los otros tres residen en el también saliniense ayuntamiento de Meis.

Siempre según los datos confirmados por la Guardia Civil, los hechos se remontan al pasado 28 de mayo de 2025.

Los agentes conocieron a través de la denuncia interpuesta en su momento que los autores de la entrada en aquella propiedad en Ribadumia aprovecharon que la casa rectoral se encontraba deshabitada desde el año 2023 para acceder a su interior.

Una vez dentro, causaron daños de diversa consideración en la parroquia y sustrajeron múltiples objetos de distintas estancias del mismo inmueble.

A raíz de la denuncia, los investigadores de la Guardia Civil llevaron a cabo una exhaustiva inspección técnico-ocular en el lugar de los hechos. Aquello, unido a las pesquisas y el análisis de las pruebas recogidas permitieron identificar a los posibles autores.

Numerosos antecedentes

Fruto del desarrollo de la investigación llevada a cabo por los agentes actuantes, estos lograron localizar e investigar formalmente a los cuatro varones, “todos ellos conocidos por hallarse implicados en numerosos hechos de similares características, ocurridos en la comarca”, destacan las autoridades.

Las diligencias practicadas en el curso de la investigación fueron entregadas ya por los agentes de la Guardia Civil en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cambados Plaza Número 2, el órgano ante el cual los investigados deberán comparecer cuando sean requeridos para ello.