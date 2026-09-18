El puente de A Illa cerrará un carril al tráfico este domingo

Una vista de la estructura entre la localidad isleña y Vilanova

El puente de A Illa de Arousa verá cerrado este domingo por la mañana uno de los carriles de circulación al tráfico. Así lo confirmó hoy el alcalde, Luis Arosa, con motivo de la celebración de una prueba deportiva que impulsa la Diputación de Pontevedra. Esta administración provincial planteaba inicialmente el cierre temporal de ambas direcciones, pero el Concello planteó la necesidad de dejar al menos uno abierto, lo que se terminó aceptando.

Así lo detalla el regidor, con motivo de la celebración de la ‘Entre Pontes Trail & Running’ que, según el cronograma previsto, mantendrá cerrado parcialmente el viaducto en la salida, entre las 10 y las 10:10 horas.

El primer edil señaló que un informe de la Policía Local apunta a que “non vía viable un peche total da ponte”, por lo que “propúxose deixar un carril aberto” y hoy mismo “comunicouse que así será”.

Arosa quiso trasladar públicamente a la Diputación su agradecimiento por la “comprensión” y la aceptación de solo un cierre parcial del viaducto.