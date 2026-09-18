Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

El puente de A Illa cerrará un carril al tráfico este domingo

Una prueba deportiva provincial solicitaba ambos viales, pero el Concello defendió dejar uno abierto

Beni Yáñez
18/09/2026 20:16
Una vista de la estructura entre la localidad isleña y Vilanova
 
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El puente de A Illa de Arousa verá cerrado este domingo por la mañana uno de los carriles de circulación al tráfico. Así lo confirmó hoy el alcalde, Luis Arosa, con motivo de la celebración de una prueba deportiva que impulsa la Diputación de Pontevedra. Esta administración provincial planteaba inicialmente el cierre temporal de ambas direcciones, pero el Concello planteó la necesidad de dejar al menos uno abierto, lo que se terminó aceptando.

Así lo detalla el regidor, con motivo de la celebración de la ‘Entre Pontes Trail & Running’ que, según el cronograma previsto, mantendrá cerrado parcialmente el viaducto en la salida, entre las 10 y las 10:10 horas.

El primer edil señaló que un informe de la Policía Local apunta a que “non vía viable un peche total da ponte”, por lo que “propúxose deixar un carril aberto” y hoy mismo “comunicouse que así será”.

Arosa quiso trasladar públicamente a la Diputación su agradecimiento por la “comprensión” y la aceptación de solo un cierre parcial del viaducto.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620