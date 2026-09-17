Meis mejorará su red de saneamiento con más de 480.000 euros provinciales

El diputado provincial Javier Tourís, la alcaldesa Marta Giráldez y otras autoridades, en la visita de esta mañana | Gonzalo Salgado

La Diputación de Pontevedra financiará íntegramente una actuación globlal de 482.000 euros para mejorar el sistema de saneamiento de varios lugares de la localidad de Meis. Así lo anunciaron hoy en una visita el diputado provincial Javier Tourís y la alcaldesa, Marta Giráldez.

La aportación provincial se aprobará esta semana en la junta de gobierno de la Diputación, a través del Plan +Provincia 2026-2027, que destina en total a Meis 978.000 euros, sumando las cuatro líneas de actuación del año 2026 y la de inversiones de 2027, a la que en esta anualidad se puede acceder de forma anticipada.

En varias parroquias

Los trabajos supondrán mejoras de saneamiento para los lugares de Valboa, en la parroquia da Armenteira; en A Moroza, parroquia de Paradela; en A Bouza, parroquia de San Martiño; en Pazo, parroquia de San Tomé de Nogueira, y en Redondelo, parroquia de San Salvador de Meis.

El objetivo principal de las obras es dotar del servicio de saneamiento municipal a viviendas de estas zonas que actualmente carecen de él. Además, aprovechando la actuación, se renovará el pavimento y se mejorará la seguridad vial.

La entidad provincial, dijo Tourís sobre este tipo de trabajos, “é consciente de que os concellos precisan de financiamento para poder levalos a cabo, e por iso este é o plan de cooperación cos concellos máis ambicioso da historia da Deputación”.