La Mancomunidade lanza un ciclo de charlas sobre compostaje en Cambados, Meis y Meaño

Imagen de archivo de una charla sobre compostaje Cedida

La Mancomunidade do Salnés pondrá en marcha la próxima semana un ciclo de charlas informativas sobre compostaje doméstico, dirigido a todos los vecinos interesados en transformar sus residuos orgánicos en compost para uso propio. Las sesiones, de carácter gratuito, tendrán lugar el próximo lunes, día 21, en la sede de la Mancomunidade, en Cambados, dando continuidad el 22 en el Multiusos de Meis y el 24 en el centro cultural de Dena. En todos los casos, las sesiones serán a las siete de la tarde.

En las charlas se explicará de forma teórica y práctica en que consiste el compostaje doméstico, sus beneficios ambientales y económicos, y los pasos básicos para llevarlo a cabo de manera sencilla. La iniciativa se enmarca en las acciones que la Mancomunidade viene desarrollando para promover la reducción y el aprovechamiento de los residuos orgánicos entre la población de la comarca y anima a los interesados a asistir a estas charlas para extender esta práctica sostenible al mayor número posible de hogares.