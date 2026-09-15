El CIM de O Salnés organiza un foro para debatir sobre la brecha de género en el deporte

Partido de fútbol femenino en el Torneo Ramiro Carregal Gonzalo Salgado

El Centro de Información á Muller (CIM) de O Salnés organiza este viernes el ‘Foro de Mulleres e Deporte’, una jornada en la que se pondrá en común la situación actual de la práctica deportiva en la comarca, visibilizar sus éxitos y debatir sobre las barreras sociales, económicas y estructurales que persisten.

La nueva vicerrectora de la Universidade de Vigo en Pontevedra y doctora en Educación Física y deportiva, Marián Fernandez Villarino, será la ponente principal y estará acompañada por Mariña Varela, directora del CIM, y Laura Seara, directora de Red Talento junto a concejalas de deporte e igualdad de la comarca.

El foro nace en un contexto en el que la brecha de género en la práctica deportiva es la más baja de la historia, pero en el que las diferencias siguen estando muy marcadas en niveles de federación y gestión: solo el 5,1% de las mujeres tienen licencia federada frente al 15% de los hombres, representando las mujeres apenas el 23,5% del total de licencias.

En el campo de competición, en el foro se reclamarán criterios de paridad y cláusulas en el reparto de subvenciones públicas. accesp a instalaciones y horarios de calidad en igualdad de condiciones y cobertura equitativa. Además, a nivel educativo, el foro incidirá en la necesidad de promover el deporte escolar y se tratará de debatir sobre las causas del abandono prematuro del deporte en las mujeres, desde loos factores sociales a la ausencia de referentes.

La cita se celebrará el viernes, a las once de la mañana, en la Escola de Hostalería do Salnés, en Sanxenxo.