Los extranjeros, los nuevos autónomos: uno de cada siete en O Salnés es inmigrante

La hostelería es uno de los sectores que más crece Gonzalo Salgado

La comarca de O Sañnés alcanzó en julio de este año los 9.163 trabajadores autónomos, 405 más que los registrados en diciembre de 2025, según los datos de afiliación a la seguridad social analizados por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Un crecimiento económico de la comarca que no se explica sin la inmigración, con un papel fundamental principalmente en actividades relacionadas con el comercio, la hostelería y los servicios.

De hecho, UPTA estima que el 14% de los trabajadores autónomos de la comarca son extranjeros, lo que representa alrededor de 1.283 personas. Es decir, prácticamente uno de cada siete autónomos de O Salnés es extranjero. Un colectivo, en definitiva, clave para que “la economía de la comarca siga creciendo”, según reconoce el presidente de la asociación, Eduardo Abad. “Son hombres y mujeres que trabajan, emprenden, abren negocios y contribuyen a mantener vivo nuestro comercio, nuestra hostelería y nuestros servicios”, recalca.

El autoempleo, en máximos

Lo cierto es que en los últimos siete meses el número de empleados por cuenta propia han aumentado en la práctica totalidad de los municipios salinienses, con Vilagarcía como el principal núcleo de trabajo autónomo de la comarca. La capital arousana pasa así de los 2.364 autónomos en diciembre de 2025 a los 2.418 en julio, concentrando ya más del 26% de todos los autónomos registrados en O Salnés.

Su evolución tiene además especial importancia por tratarse de una economía “más diversificada y con una actividad que se mantiene durante todo el año”, al contrario de otros municipios en que la actividad se concentra de forma más notoria en los meses estivales.

Por su parte, Sanxenxo registra el mayor incremento numérico, pasando de 1.700 a 1.862 autónomos (162 más), aunque UPTA-Agtamar señala que este crecimiento debe interpretarse teniendo en cuenta el fuerte componente estacional de la temporada de verano.

También crecen a nivel comarcal O Grove (69 más), Cambados (45), A Illa de Arousa (33), Vilanova de Arousa (23), Meaño (17) y Meis (8). Ribadumia es el único que registra un pequeño descenso en el número de trabajadores por cuenta propia, que se traduce en una pérdida de seis autónomos.

Un incremento en el sector que trata de revertir la tendencia del pequeño comercio, que a nivel gallego supuso en 2025 el cierre de 89 negocios al mes. De hecho, entre diciembre de 2024 y el mismo mes de 2025, Sanxenxo, por ejemplo, registró una pérdida de trece comercios al por menor y Cambados, trece. Una tendencia que se repitió en la mayor parte de municipios, mayoritariamente por la falta de relevo. Sin embargo, frente a la pérdida del comercio se registró también un incremento en la hostelería, con la apertura de numerosos locales.

Crecimiento económico

En todo ello, especialmente en la apertura de nuevos negocios y la búsqueda de relevo generacional, el colectivo inmigrante ha tenido un peso importante, que permite a O Salnés seguir creando empleo. “Su aportación forma ya parte de la realidad económica de nuestra comarca”, señala Abad, que reivindica que “gracias al autoempleo inmigrante, la economía de la comarca sigue creciendo”.

Por ello, Abad recalcó la importancia de no caer en discursos que pretenden presentar a la población inmigrante como un problema: “La inmensa mayoría de la población de O Salnés actúa con responsabilidad frente a los mensajes de odio que se disparan desde otros puntos de la Península. Aquí sabemos perfectamente que quien viene a trabajar, a emprender, a levantar un negocio y a construir su futuro con nosotros forma parte de nuestra sociedad”, recalca.

Cursos de gallego

En esta línea, Abad recalca a la comarca como “un ejemplo de integración y convivencia”, algo que se intenta también fomentar desde las asociaciones y de las propias administraciones locales. Es el caso del Concello de Vilagarcía, que impartirá en el mes de octubre un curso de introducción a la lengua y cultura gallega dirigido, principalmente a la población inmigrante, como una herramienta para la integración e inclusión sociolaboral y afectiva de las personas extranjeras, con la que se busca facilitarles su día a día a la hora de relacionarse, realizar trámites o encontrar trabajo.

Está dirigido a mayores de 16 años y el plazo de inscripción se abre el próximo 15 de septiembre, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o de forma presencial, presentando la solicitud en el registro del Concello, de lunes a viernes, de 8:30 a 14 horas. Como máximo, se ofertan quince plazas, que se adjudicarán por orden de inscripción.

Las clases se impartirán en el Centro Municipal de Formación de Matosinhos, del 19 al 30 de octubre, de lunes a viernes y de 18 a 20 horas. A su conclusión, los participantes recibirán un diploma de asistencia expedido por la Xunta, ya que la iniciativa está promovida por la Secretaría Xeral da Lingua.

En el curso se ofrecerán nociones básicas de lengua gallega junto con otras de carácter cultural. En la parte de gramática hay una introducción a la fonética del gallego, junto con las distintas clases de palabras, ortografía básica y otros recursos de utilidad para la comunicación en la vida cotidiana. Se incluirán, asimismo, contenidos relacionados con la cultura y la historia de Galicia, como la gastronomía, tradición, fiestas o música.