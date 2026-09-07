‘Salnés Clik’ alcanza las 654 empresas como un escaparate digital de la comarca

El presidente de la Mancomunidade, David Castro, y el gerente, José Ramón García Guinarte Gonzalo Salgado

La plataforma ‘Salnés Click’ se continúa consolidando como una herramienta de promoción y visibilidad para las empresas de la comarca. Gestionada por la Mancomunidade do Salnés y de acceso gratuito para las empresas, cuenta actualmente con 654 firmas integradas en este escaparate digital, que trata de dar a conocer la amplia oferta comercial, turística y gastronómica de la comarca.

En este sentido, la plataforma reúne las propuestas de diferentes sectores, mostrando la diversidad que ofrece O Salnés durante todo el año, también a través de las redes sociales, a través de publicaciones que difunden diferentes experiencias y recursos turísticos. Así, en lo que va de 2026, los reels publicados en las redes de ‘Salnés Click’ han acumulado 413.676 reproducciones, siendo así una importante fuente de promoción para los negocios adheridos.

‘Salnés Click’ se plantea así, según destacan desde la Mancomunidade, como una herramienta de promoción conjunta que permite mostrar la comarca como un destino con una oferta amplia y diversa, al tiempo que ofrece a las empresas participantes una vía adicional para mejorar su presencia y visibilidad en el entorno digital. ‘Salnés Click’ se presenta como un “escaparate” en el que, de un vistazo y sin tener que realizar desplazamiento alguno, los clientes pueden saber si el producto concreto que buscan está o no en una determinada tienda de la comarca, promoviendo así el comercio de proximidad.

En crecimiento

La iniciativa se puso en marcha en 2020 y hace apenas dos años contaba con poco más de medio millar de empresas adheridas, más de un centenar de firmas menos que las que cuenta actualmente, consolidándose como un importante escaparate del comercio de la comarca en el medio digital.

“El número de empresas adheridas y su satisfacción demuestran que la plataforma cumple su objetivo: reunir en una misma web nuestros comercios, restaurantes y experiencias turísticas y darles visibilidad. Gracias a las redes sociales, vecinos y visitantes descubren todo lo que tienen a su alcance, y por eso seguiremos trabajando en la promoción de O Salnés y de su sector empresarial”, celebró ayer el presidente de la Mancomunidade, David Castro, que confirmó el interés de seguir consolidando la plataforma.