La red de Mercados Excelentes crece en Arousa y pretende sumar a Sanxenxo, O Grove o Ribadumia

Puestos en el interior de la Praza de Abastos de Vilagarcía, que cuenta con el sello de calidad Mónica Ferreirós

Modernidad, innovación y dinamización, sin perder su autenticidad, tradición y trato personalizado. Estas son las características que comparten las plazas de abastos integradas en la red de Mercados Excelentes de la Xunta, que suma ya siete plazas a nivel gallego, entre las que están las de Vilagarcía y Ribeira —recién incorporada este año a la lista—. Sin embargo, el objetivo de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración es aumentar esta cifra hasta la decena este mismo año y a las 25 con el horizonte puesto en 2030. Y entre los mercados que aspiran a ello están tres plazas salinienses, como son Sanxenxo, O Grove y Ribadumia, según adelantó en el Parlamento el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén.

Tres municipios que se han beneficiado del plan de impulso de esta red, que apuesta por la firma de convenios con los concellos para promover obras de mejora y modernización necesarias en los espacios que aspiran a este sello de calidad. Es, por ejemplo, el caso de las obras del nuevo mercado de Sanxenxo, cuya construcción está en marcha desde este mismo mes de septiembre con la idea de que esté ya finalizada a finales del próximo año 2027. Se trata de una inversión que alcanza los 5,3 millones, de los que la administración gallega financia 2,5 millones a través de las consellerías de Emprego y de Cultura, Lingua e Xuventude, ya que el inmueble albergará también una biblioteca, salas de lectura y estudio, un espacio gourmet, dependencias municipales y un aparcamiento. Un proyecto diseñado, precisamente, para reforzar el papel del comercio de proximidad como motor económico y social de la localidad, reuniendo los requisitos para obtener el sello de ‘Mercado Excelente’ una vez esté inaugurado.

También Ribadumia puso en marcha el pasado año unas obras de mejora energética de su mercado municipal, con una inversión que rondaba los 160.000 euros, de los que la Consellería de Emprego e Comercio financió el 80%. Las obras buscaban una renovación de la infraestructura, incluyendo el cambio de la cubierta por una nueva estructura de acero con aislamiento térmico. También se actuaba en la fachada trasera, con la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior, la reforma integral de la instalación eléctrica, con la sustitución de las antiguas luminarias por led, la dotación de accesibilidad plena mediante rampas y aseos adaptados, así como la renovación de la red de fontanería.

Por último, O Grove se enmarca también entre los concellos arousanos que persiguen el objetivo de contar con este distintivo. Así, ya el pasado año se anunciaron diferentes actuaciones de carácter municipal para la mejora de su plaza de abastos, con la instalación de un contenedor de frío y el acondicionamiento y mejora del interior de varios locales, así como la demolición de la caseta exterior.

Con estas actuaciones, Sanxenxo, O Grove y Ribadumia se cuelan entre los municipios que tienen a tiro el sello de ‘Mercado Excelente’, según explicó la Xunta, con el que actualmente solo cuentan en la Ría de Arousa Ribeira, desde este mismo año, y Vilagarcía desde 2022, después de cumplir una serie de requisitos y seguir un procedimiento que le permitió elevar su nivel de calidad en materia de instalaciones, accesibilidad, organización, servicios a la clientela y un largo etcétera.

Cabe señalar que este mismo año ña Xunta actualizó y simplificó estos requisitos para obtener y renovar el sello ‘Mercados Excelentes’, precisamente, con el objetivo de engrosar la lista hasta los 25 mercados en 2030, entre los que Arousa quiere tener un importante peso.

Cambados estudia su reforma

También Cambados se ha interesado por esta red, beneficiándose de una línea de ayudas dedicada al diagnóstico, que supone llevar a cabo una auditoría de lo que se debe hacer para modernizar las instalaciones y así llegar a ser ‘Mercado Excelente’. El estudio está en fase de ejecución y se espera que esté listo es este último trimestre del año, aportando así el informe las necesidades del mercado y cómo se debe abordar la futura y esperada reforma del edificio, desatascando así una demanda que lleva más de una década enquistada por la falta del Plan Especial de Ordenación Portuaria, aprobado finalmente en octubre del pasado año.

Este estudio de diagnóstico se completará con la redacción del proyecto final de rehabilitación, que redefinirá las actuaciones a acometer y el presupuesto de la reforma, que puede ascender a más de un millón de euros. La idea del tripartito es poder aspirar a una ayuda de la Consellería de Emprego, precisamente, a través del plan de impulso de la red de Mercados Excelentes, según el propio gobierno autonómico le aconsejó a la administración local. Una financiación que completaría con el Plan Extra de la Diputación, a lo que habría que sumar una parte de fondos municipales.

Con ello, el gobierno local trata de dar respuesta a una demanda histórica, desde que en 2014 se anunciase el proyecto millonario para la construcción de un nuevo “macromercado”, pero que la falta del plan especial acabó impidiendo y que ahora se quedará en una reforma integral que tratará de poner solución a los desperfectos que presenta la plaza, que ya no reúne las condiciones mínimas, según denuncian los placeros y reconoce el propio gobierno. De hecho, el ejecutivo aprobó destinar una partida de 6.144 euros a la reparación de filtraciones detectadas en la cubierta y fachada del edificio, que se abordarán a lo largo de este mes de septiembre por una empresa concesionaria.