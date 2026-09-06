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Meis

Meis recibe a amantes de los coches clásicos 

Mosteiro dio la salida a un centenar de vehículos históricos, todos anteriores al año 80

D. A.
06/09/2026 21:29
Participantes en la concentración de este domingo
Participantes en la concentración de este domingo
| Mónica Ferreirós
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El municipio de Meis acogió hoy la tercera edición de su Concentración de Coches Clásicos, en la que participaron alrededor de un centenar de vehículos, todos anteriores al año 80. 

Organizada por la asociación de Coches Clásicos de Meis, con la colaboración de las comunidades de montes de Paradela y San Lourenzo, los actos comenzaron a las 9 de la mañana en el centro de O Mosteiro. De allí partió la comitiva más tarde, para recorrer buena parte del término municipal: Santo Tomé, San Salvador, San Vicente, San Martiño, A Armenteira y una parada para disfrutar de un pincho a media mañana en el campo de golf. 

De regreso a la carretera, pasaron por A Armenteira, San Martiño, San Vicente, O Mosteiro, San Lourenzo, vial a Vilagarcía y término en el campo de A Boca de Paradela, donde se concluyó con una comida campestre.

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