Manuel Lage | “Gastei máis en restaurar o escaravello que en regalos á miña muller”
A Asociación Escaravellos do Salnés leva once anos reunindo amantes deste mítico coche, o Volkswagen Escarabajo, chegados de todas partes da Península
Manuel Lage é o presidente da asociación Escaravellos do Salnés, formado por amantes deste coche. Hoxe fálanos de que ten de especial e do futuro incerto do colectivo.
Como comezou a súa afección polos escaravellos?
Gustábame moito ese coche e comprei un. Despois conectei con esa familia dos “escaravellistas” e coñecín un señor da Coruña e fixen a primeira concentración de escaravellos, na que xuntei 20 coches gracias ós contactos que el me pasou. Este ano fixemos a 10ª edición, pero en realidade serían a 11ª, se contase esa primeira.
Como é esta concentración?
Xuntamos arredor dos 60 coches e faise en xuño. Pero dá moito traballo. Cada vez complícano máis, con permisos dos Concellos, de Tráfico... Eu fago dous días, pero hai que reservar hoteis, facer a ruta, aprendela ben, e sempre hai algún fallo. Este ano fomos ó Pazo de Oca e colleunos moita calor, estaba cortada a estrada e tivemos que facer máis rodeo... O domingo cando te despides é cando empezas a relaxarte. Acabas unha e xa estás pensando na seguinte.
Veñen de moitos lugares?
De todas partes: De Portugal, que alí quérenme moito; da Coruña; de Málaga veu un este ano; de La Rioja, Asturias... Gracias a isto coñecemos moita xente. O problema é que non temos canteira atrás. A xente nova vaise máis por outro tipo de clásicos. Eu son o “pimpín” de todos, porque a maioría son xubilados.
Que ten de especial o coche?
Ten unha mecánica moi sinxela, non é como estes modernos que pitan en todas partes. E, despois, tiran para adiante. Eu empecei cun pechado e despois paseime a un cabrio, un descapotable.
Ese primeiro xa non o ten, logo.
Non, teno un veciño meu que ten a miña idade, 60 anos, e o coche que teño vai facer 49. Este ano fomos a La Rioja a unha concentración e fíxenlle 1.600 quilómetros. Cando volvín dinlle unha palmada nas cachiñas: “vale, campeón”. É a viaxe máis longa que fixen con el.
Son moi caros de manter?
Sempre hai que controlarlle ben o aceite. Despois, como son refrixerados por aire, non hai problema. Sempre che pode pasar calquera cousa, pero son sinxelas, e pezas de reposto imos tendo, que nolas mandan de Asturias. Gracias á concentración van collendo máis valor e van subindo de prezo.
Canto pode valer un?
Un pechado en bo estado, ó mellor 6.000 ou 7.000 euros. Se tes que reparalo moito, igual 4.000. Un cabrio descapotable pode andar en 15.000 ou 17.000. Eu compreino en moito menos, pero despois metinlle moitas cousas. Gastei máis no coche que en regalos á miña muller (ri).
Supoño que para tunealos teñen que ser pezas orixinais.
Si, claro. Eu fixen dúas concentracións de coches clásicos, non só de escaravellos, e ves un Panda que dis ti: “isto é un Panda?” Métenlle cousas que lle fai feo ó coche. Ten que ser orixinal.
Ó ser un clásico, ten que facer un máximo de quilómetros ó ano?
O meu xa o pasei a histórico. Sobre o dos quilómetros, de momento non está moi regulado.
Cóidao moito? Gustaríalle ter máis de un?
Cóidoo ben. Téñoo gardadiño alí e punto. Pero se me dan un golpe, dóeme. Non me gustaría ter máis porque non dá para tanto.
Nas concentracións, hai quen teña máis de un?
Si. Hai un portugués que ten xa unha nave para gardalos porque ten 20 ou 30. Un ano vén cun coche e outro ano con outro.
O escaravello ten unha versión moderna. Que opina deses?
O Beetle. Está bonito, pero eu non os autorizo na concentración. Teñen que ser do ano 85 para atrás.
Cal é o máis antigo que tiveron na concentración?
Hai uns co cristal de atrás máis pequeniño, que teñen polo menos 60 anos.
Xa está organizando a concentración do ano que vén?
Dixen que este ano era a última. Non sei se facer un descanso este ano que entra e para o 2028 facer unha bonitísima, con cea en alta mar. Estou a un 90% de que non a fago no 2027, pero ese 10% pícame un pouquiño.