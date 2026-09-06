Comienzan los trabajos de pavimentación del Camiño de la Aduana en Corón

Un momento de la visita a la zona de obras | cedida

El Concello de Vilanova de Arousa anunció que en estos últimos días arrancaron las actuaciones de pavimentación del Camiño de la Aduana en el lugar de Corón, en la parroquia vilanovesa de Caleiro, con un presupuesto de 47.446 euros. La financiación parte de la Xunta de Galicia, a través de la Dirección General del Desarrollo Rural.

El alcalde, Gonzalo Durán, junto con el diputado provincial y concejal de Cultura, Javier Tourís y las ediles de Urbanismo y Mantenimiento de Instalaciones Municipales, Nuria Morgade y Eliana Vidal, se acercaron hasta la zona para visitar las obras y comprobar de primera mano el desarrollo de los trabajos, que permitirán mejorar el estado del firme y las condiciones de circulación de este camino.

Desde el equipo de gobierno valoran que estos trabajos constituyen “una actuación que contribuye a continuar mejorando y manteniendo las infraestructuras viarias del municipio”.

La obra era muy demandada, debido a la necesidad de mejora del estado actual del vial, muy utilizado tanto por los vecinos de la zona como por los turistas, para el acceso a una visitada zona del litoral.