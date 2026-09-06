Benito Leiro da la salida a las recuperadas fiestas patronales de Vilanova

El cronista oficial de Vilanova, durante la lectura del pregón | Mónica Ferreirós

El cronistas oficial de Vilanova de Arousa, el periodista y escritor Benito Leiro, fue el encargado hoy de pronunciar el pregón que da la salida a las fiestas patronales del municipio.

Las fiestas en honor a San Cipriano y A Pastoriza llevaban casi una década sin actos más allá de los litúrgicos. Este año toma las riendas una nueva comisión, dispuesta a volver a impulsar los eventos lúdicos y a darles continuidad.

La relación de actos comenzó este fin de semana y regresará el viernes 11, con pasacalles por la mañana, misas y, desde las 22 horas, verbena con el Trío Arena y La Bamba. El sábado 12 habrá será además el ‘Día do Neno’, con fiesta de la espuma.