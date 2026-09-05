Vilanova celebra hoy su Festa da Bicicleta en un fin de semana repleto de actividad

La edición del verano pasado de esta cita para toda la familia | Gonzalo Salgado

El Concello de Vilanova de Arousa celebrará hoy una nueva edición de su ‘Gran Festa da Bicicleta’. La salida está prevista para las seis de la tarde, del entorno de la Estación Marítima, donde se espera concentrar a todas las personas interesadas en participar en esta experiencia lúdica y deportiva. .

Desde el Concello, que organiza la cita, señalan que es obligatorio el uso de casco para poder participar, mientras que en el punto de salida se dará entrega de unas camisetas a los asistentes.

El recorrido llevará a los ciclistas por viales de las parroquias de San Miguel de Deiro y de Caleiro, para regresar hasta el centro vilanovés y terminar en el entorno de la Praza de O Castro.

La iniciativa es completamente gratuita y libre, ya que tampoco se necesita inscripción previa.

Más propuestas

La llamada ‘Fin de Semana do Deporte’ en esta localidad saliniense programó ya para ayer viernes una andaina nocturna, con una ruta de once kilómetros por lugares icónicos del término municipal. La salida se fijó también en la Estación Marítima y fue obligatorio llevar chaleco reflectante y, como recomendación, una linterna.

A mayores, hoy sábado se prevé también celebrar la que será ya XXV edición del Campeonato Galego de Clubes de Pesca Deportiva, organizado por el Club Subacuático Pérez-Sub, en las inmediaciones del entorno litoral de As Sinas. El pesaje de las capturas se prevé hacia las cuatro y media de la tarde.