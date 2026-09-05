San Miguel de Deiro sufrió otro incendio forestal, esta vez con una hectárea quemada

Un momento del operativo de extinción | cedida

El lugar de Olveira, en la parroquia de San Miguel de Deiro de Vilanova de Arousa, registró en la tarde de hoy un incendio forestal cuya columna de humo y humareda se dejaron sentir en buena parte de la comarca de O Salnés.

La alerta saltó sobre las 16 horas y llegó a temerse por la proximidad al centro del Opus Dei existente en la zona, aunque finalmente el fuego pudo ser controlado a tiempo, sin mayores problemas.

Alrededor de una hectárea

Eso sí, según las primeras estaciones facilitadas hoy, pudo arder alrededor de una hectárea de terreno de monte arbolado.

En el operativo de extinción de emergencias participaron dos agentes, cuatro brigadas, dos motobombas, un helicóptero y tres aviones, además de medios locales, como efectivos de Protección Civil de Vilanova de Arousa.

Algo más de dos horas después, el fuego pudo darse por controlado.

Otro fuego en julio

El pasado mes de julio se registró en la misma parroquia otro incendio forestal importante y en aquella ocasión sí llegó a cercar e incluso a dañar algunas estructuras de propiedades participares, algo que, por fortuna, no sucedió finalmente hoy al poder ser atajadas las llamas a tiempo por los medios desplazados al lugar del incendio.