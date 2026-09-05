O PP cre que a “elevadísima” cifra de multas demostra que a área residencial “falla”
Insisten en ver una “esaxeración” as case 10.000 sancións tramitadas no segundo semestre de 2025
O PP de A Illa insistiu hoxe en considerar “esaxerado” o número de sancións de tráfico tramitadas con motivo da área residencial. Tal e como sinalaron no Pleno desta semana e recalcaron este sábado, foron “9.332 só no segundo semestre de 2025”. Una “elevadísima cifra” que, consideran, “demostra que o sistema falla”.
Desde o grupo popular engaden que “non ten sentido que tanta xente se estea a saltar as normas, malia que non estamos de acordo con moitas delas pola sua afección aos nosos sectores económicos, ou que haxa tantísimos condutores que non vexan as sinais”
Por iso subliñan a necesidade de que “se lle dea unha pensada” e “se revise a sinalización, a elección de viais limitados e o formato en xeral”.
“Libre circulación”
Desde o PP recalcaron a súa aposta por un modelo que permita a libre circulación da xente de fóra, “xa que non hai problemas de tráfico máis alá da ponte en horas punta e beneficiaría ao comercio, a hostalería e o turismo”, opinan. Tamén plantexan a habilitación de prazas e zonas de aparcamento no centro da vila exclusivamente para os veciños da Illa, “que é precisamente no estacionamento no que teñen problemas cando vén moita xente e que, deste xeito, veríanse directamente beneficiados”.
Insistiron tamén nas súas peticións de “transparencia” ao bipartito, “pola millonaria recadación, cifrada en 1.865.180 euros polas citadas 9.332 multas do segundo semestre do ano pasado”.
Máis aló dos argumentos cruzados en Pleno co goberno, agora o portavoz popular, Miguel Paz, razona que “queremos pedirlles que dean os datos e que non teñan medio a dicir a verdade e a facelos público”, así como o destino destes fondos.