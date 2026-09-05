Cientos de ciclistas toman Vilanova en una nueva y exitosa edición de su ‘Gran Festa da Bicicleta’

La salida de la cita, muy concurrida, tuvo lugar este sábado a media tarde desde el entorno de la EstacióN Marítima, en pleno centro urbano vilanovés | Mónica Ferreirós

El Concello de Vilanova de Arousa celebró hoy una nueva edición de su ‘Gran Festa da Bicicleta’, con salida a las seis de la tarde, del entorno de la Estación Marítima. Allí volvieron a concentrarse centenares de personas para participar en esta experiencia lúdica y deportiva, apta para el disfrute de toda la familia.

Sin necesidad de inscripción, en un evento gratuito pero con el uso obligatorio del casco, el recorrido llevó a los ciclistas por viales de las parroquias de San Miguel de Deiro y de Caleiro, para regresar hasta el centro vilanovés y terminar en el entorno de la Praza de O Castro.