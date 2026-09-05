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Vilanova

Cientos de ciclistas toman Vilanova en una nueva y exitosa edición de su ‘Gran Festa da Bicicleta’

Fue una ruta por varias parroquias y lugares de interés, con un itinerario apto para todas las edades

D. A.
05/09/2026 21:37
La salida de la cita, muy concurrida, tuvo lugar este sábado a media tarde desde el entorno de la EstacióN Marítima, en pleno centro urbano vilanovés
La salida de la cita, muy concurrida, tuvo lugar este sábado a media tarde desde el entorno de la EstacióN Marítima, en pleno centro urbano vilanovés
| Mónica Ferreirós
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El Concello de Vilanova de Arousa celebró hoy una nueva edición de su ‘Gran Festa da Bicicleta’, con salida a las seis de la tarde, del entorno de la Estación Marítima. Allí volvieron a concentrarse centenares de personas para participar en esta experiencia lúdica y deportiva, apta para el disfrute de toda la familia.

Sin necesidad de inscripción, en un evento gratuito pero con el uso obligatorio del casco, el recorrido llevó a los ciclistas por viales de las parroquias de San Miguel de Deiro y de Caleiro, para regresar hasta el centro vilanovés y terminar en el entorno de la Praza de O Castro.

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